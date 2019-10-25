Только жлоб за такое бы деньги взял: с автоледи произошёл казус на Золотом мосту

«Молодец, мужик!», «Ну только жлоб за такое бы взял денег», «Надо благодарить лично, а не через соцсети», «И я скажу спасибо тебе, МУЖЧИНА!», «Так шо во мне не так, сама меняю колеса каждый раз. А если ловлю машину, то останавливаются с вопросом «сколько», «Я вчера эту картину наблюдал. Тоже подумал о помощи девушке. Но, мужик уже возился…», «Только сейчас поняла, что нужно спасибо сказать?», — реакция пользователей соцсетей.