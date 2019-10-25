Только жлоб за такое бы деньги взял: с автоледи произошёл казус на Золотом мосту

Posted 25 октября 2019, 02:20
Published 25 октября 2019, 02:20
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Однако поблагодарить за помощь — замену колеса — девушка-водитель решила своего спасителя через группу в «Инстаграм».
«Добрый день. Разрешите через ваш паблик выразить благодарность молодому человеку (имени, к сожалению, не знаю) на авто. Он оказал безвозмездно помощь в замене колеса вчера, в районе 19 часов на Золотом мосту по направлению Чуркин девушке на Toyota Ipsum. Честно, читая подобные истории, не верила, что так бывает, а оказалось, что и вправду существуют такие отзывчивые люди!», — обратилась к мужчине девушка в группе irecommend_vdk
Подписчики поддержали даму, попавшую в неприятную ситуацию, а некоторые пользователи посчитали, что она могла бы справиться и самостоятельно.
«Молодец, мужик!», «Ну только жлоб за такое бы взял денег», «Надо благодарить лично, а не через соцсети», «И я скажу спасибо тебе, МУЖЧИНА!», «Так шо во мне не так, сама меняю колеса каждый раз. А если ловлю машину, то останавливаются с вопросом «сколько», «Я вчера эту картину наблюдал. Тоже подумал о помощи девушке. Но, мужик уже возился…», «Только сейчас поняла, что нужно спасибо сказать?», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что почти месяц назад приморцы обсуждали поступок Романа на Lexus.