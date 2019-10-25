vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября 2019, 02:20

Published 25 октября 2019, 02:20

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Только жлоб за такое бы деньги взял: с автоледи произошёл казус на Золотом мосту

Только жлоб за такое бы деньги взял: с автоледи произошёл казус на Золотом мосту

25 октября 2019, 02:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобиль
Автомобилистка попала в неприятную ситуацию прямо на Золотом мосту во Владивостоке. Ей безвозмездно помог другой водитель, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Однако поблагодарить за помощь — замену колеса — девушка-водитель решила своего спасителя через группу в «Инстаграм».

«Добрый день. Разрешите через ваш паблик выразить благодарность молодому человеку (имени, к сожалению, не знаю) на авто. Он оказал безвозмездно помощь в замене колеса вчера, в районе 19 часов на Золотом мосту по направлению Чуркин девушке на Toyota Ipsum. Честно, читая подобные истории, не верила, что так бывает, а оказалось, что и вправду существуют такие отзывчивые люди!», — обратилась к мужчине девушка в группе irecommend_vdk

Подписчики поддержали даму, попавшую в неприятную ситуацию, а некоторые пользователи посчитали, что она могла бы справиться и самостоятельно.

«Молодец, мужик!», «Ну только жлоб за такое бы взял денег», «Надо благодарить лично, а не через соцсети», «И я скажу спасибо тебе, МУЖЧИНА!», «Так шо во мне не так, сама меняю колеса каждый раз. А если ловлю машину, то останавливаются с вопросом «сколько», «Я вчера эту картину наблюдал. Тоже подумал о помощи девушке. Но, мужик уже возился…», «Только сейчас поняла, что нужно спасибо сказать?», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что почти месяц назад приморцы обсуждали поступок Романа на Lexus.

Материалы по теме
Я так растерялась: владивостокцы обсуждают поступок Романа на Lexus
#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#Автомобили
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика