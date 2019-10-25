Во Владивостоке сосед должника угрожал судебному приставу

Posted 25 октября 2019, 11:10
Published 25 октября 2019, 11:10
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Во Владивостоке визит судебного пристава в одну из квартир в Первореченском районе города чуть не завершился трагически. Сотрудник федеральной службы навестил должника, чтобы исполнить решения суда. Однако, дверь квартиры открыл сосед хозяина жилища, который не был настроен на конструктивный диалог.
Мужчина с порога начал высказывать недовольство в адрес судебного пристава, попутно угрожая ему. В качестве подтверждения своих слов сосед должника демонстрировал нож. По данному факту Следственным управлением СКР по Приморью было возбуждено уголовное дело. За угрозу применения насилия в отношении представителя власти при исполнении, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Артёме пьяная женщина не подчинилась требованиям сотрудника полиции. Она начала кричать и выражаться нецензурной бранью в адрес полицейского.