Во Владивостоке сосед должника угрожал судебному приставу

Мужчина с порога начал высказывать недовольство в адрес судебного пристава, попутно угрожая ему. В качестве подтверждения своих слов сосед должника демонстрировал нож. По данному факту Следственным управлением СКР по Приморью было возбуждено уголовное дело. За угрозу применения насилия в отношении представителя власти при исполнении, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.