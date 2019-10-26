Замело абсолютно всё: в районах Приморья выпал снег

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сильный дождь в столице Дальнего Востока начался в вечернее время в пятницу, 25 октября, и продлился в ночь на субботу, 26 октября. И синоптики предупреждали приморцев об этом. В ближайшие дни температура воздуха возьмёт курс на снижение. Не исключено, что ещё в нескольких районах края выпадет снег.