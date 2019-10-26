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Posted 26 октября 2019, 00:43

Published 26 октября 2019, 00:43

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

снег

Замело абсолютно всё: в районах Приморья выпал снег

26 октября 2019, 00:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi . снег
Сюжет
Снег
Последние дни октября будут холодными и ветреными. Синоптики предупреждают приморцев о том, что уже пора подготовиться к зиме. А автомобилистам стоит переобуть свои транспортные средства. Особенно тем, кто собрался преодолевать перевалы, где, кстати, действительно выпал снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В первый выходной день на текущей неделе, 26 октября, погоду в крае определяют фронтальные разделы. В некоторых районах региона ещё возможен дождь в утренние часы субботы. А температура воздуха составит +1 градус.

В столице Дальнего Востока дождя не будет. Однако столбики термометров опустятся до +6 градусов. В Уссурийске облачно, ветер северо-западный, умеренный до сильного. А температура воздуха составит +7 градусов. Погода без осадков ждёт жителей Находкинского городского округа с температурой воздуха всего +9 градусов.

Накануне в некоторых районах зима «вступила» в свои права. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, которые были сделаны на перевале между Чугуевском районе и Арсеньевским городским округом. И в самом Чугуевском районе края выпало много снега.

«Всё засыпало. Вот такая вот красивая зима. А я еду по дороге на летней резине. Печаль», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сильный дождь в столице Дальнего Востока начался в вечернее время в пятницу, 25 октября, и продлился в ночь на субботу, 26 октября. И синоптики предупреждали приморцев об этом. В ближайшие дни температура воздуха возьмёт курс на снижение. Не исключено, что ещё в нескольких районах края выпадет снег.

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#Новости#Общество#Владивосток#Снег
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