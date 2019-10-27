Вошёл в список — остался без света: во Владивостоке готовят отключение электричества

Posted 27 октября 2019, 10:53
Published 27 октября 2019, 10:53
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Как корреспонденту издания рассказали в МУПВ ВПЭС, в понедельник, 28 октября, с девяти утра до пяти вечера будут проходить ремонтные работы в некоторых районах краевого центра. В связи с этим у ряда потребителей не будет света. Речь идёт о тех, кто живёт по следующим адресам:
Длительность каждого конкретного отключения не уточняется, однако известно, что оно может занимать от двух до восьми часов.