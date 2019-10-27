Вошёл в список — остался без света: во Владивостоке готовят отключение электричества

Как корреспонденту издания рассказали в МУПВ ВПЭС, в понедельник, 28 октября, с девяти утра до пяти вечера будут проходить ремонтные работы в некоторых районах краевого центра. В связи с этим у ряда потребителей не будет света. Речь идёт о тех, кто живёт по следующим адресам: