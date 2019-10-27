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Posted 27 октября 2019, 10:53

Published 27 октября 2019, 10:53

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

отключения

Вошёл в список — остался без света: во Владивостоке готовят отключение электричества

27 октября 2019, 10:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi . отключения
Из-за технических работ некоторые жители дальневосточной столицы останутся без электроэнергии. Все отключения носят плановый характер, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту издания рассказали в МУПВ ВПЭС, в понедельник, 28 октября, с девяти утра до пяти вечера будут проходить ремонтные работы в некоторых районах краевого центра. В связи с этим у ряда потребителей не будет света. Речь идёт о тех, кто живёт по следующим адресам:

  • Анютинская: 44;
  • Баляева: 50, 50А, 52;
  • Бархатная: 13, 14;
  • Береговая (Ленинский): 3, 8;
  • Волкова: 3, 13;
  • Восточная 4-я: 31, 43, 47Б;
  • Днепропетровская: 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57;
  • Добровольского: 25/29, 33, 35, 37.
  • Интернациональная: 64, 69, 71;
  • Калининградская: 33, 35, 37;
  • Каплунова: 12;
  • Каштановая: 5;
  • Кипарисовая: 14, 18, 20;
  • Корабельная Набережная: 1, 1А;
  • Краснодонская: 4, 6, 9, 11;
  • Лазо: 28;
  • Малиновая: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30А, 32, 32А;
  • Мира: 1А, 28, 30, 32, 34, 36;
  • Мичуринская: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22;
  • Можжевеловая: 12, 16, 16А;
  • Невельского: 13, 15;
  • Подъемная: 42В, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
  • Пригородная 1-я: 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 32, 32А, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 50;
  • Пригородная 2-я: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;
  • Пригородная 3-я: 49, 52, 53, 54, 56;
  • Пригородная 4-я: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • Ракетная: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23;
  • Светланская: 38, 38-40, 44;
  • Суханова: 5, 5А, 7;
  • Тухачевского: 28, 40, 44, 45, 46, 46Б, 48А, 70, 72;
  • Шахтерская: 1.

Длительность каждого конкретного отключения не уточняется, однако известно, что оно может занимать от двух до восьми часов.

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