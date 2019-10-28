Гламур Приморья: депутат Госдумы просит у властей зал для скандального антрепренёра

После того, как приморские СМИ написали о её обращении в администрацию, эксперты начали подсчитывать потерю её политических очков. Учитывая тот факт, что за минувший год Виктория Николаева очень мало фигурировала в новостях как политик, новость о помощи Компану, может стать самым громким сюжетом о ней в уходящем 2019 году. Отметим, что в 2017 году Виктория Николаева стала женщиной года по версии «Пиар Респектбл».