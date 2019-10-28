Гламур Приморья: депутат Госдумы просит у властей зал для скандального антрепренёра

Posted 28 октября 2019, 06:57
Published 28 октября 2019, 06:57
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Приморское рекламное агентство, оскандалившееся в прошлом году демонстрацией голого мужчины с торшером на голове в Приморской краевой филармонии, опять ищет место для проведения своего «Звёздного концерта». Однако второй раз провести этот праздник жизни для городской элиты в краевой филармонии будет непросто. Культурное заведение после грандиозного скандала, судя по всему, зареклось работать с этой структурой.
Отметим, что свою известность Павел Компан и его агентство «Пиар Респектбл» приобрели благодаря масштабным вечеринкам и премиям. Премия «Люди года» приобрела статус «визитки» рекламного агентства, но в этом году, но после «торшерного скандала» её пришлось проводить в Fesco Hall.
Но на помощь Компану решила прийти сестра бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Депутат Государственной Думы написала письмо в краевую администрацию с просьбой предоставить «Пиар Респектбл» помещение для проведения своего мероприятия. Отметим, что на сайте Государственной Думы сказано, что Николаева является депутатом от Арсеньевского избирательного округа. Как приморская глубинка связана с гламурным тамадой Компаном, остаётся только догадываться. Некоторые источники отмечают, что депутата и пиарщика связывает давняя дружба.
После того, как приморские СМИ написали о её обращении в администрацию, эксперты начали подсчитывать потерю её политических очков. Учитывая тот факт, что за минувший год Виктория Николаева очень мало фигурировала в новостях как политик, новость о помощи Компану, может стать самым громким сюжетом о ней в уходящем 2019 году. Отметим, что в 2017 году Виктория Николаева стала женщиной года по версии «Пиар Респектбл».
В своём письме, по сообщениям местных телеграмм-каналов, Виктория Николаева указывает, что организаторам мероприятиянеобходимо предоставить зал филармонии для «развития творческого потенциала населения и популяризации культурного досуга». Чей именно потенциал будет развиваться на вечеринке «строго по пропускам» и что культурного было продемонстрировано «обнажённым торшером» на прошлом мероприятии, депутат не объясняет.
По неофициальной информации, которой располагает редакция, депутат под предлогом высоких культурных целей мероприятия просит о бесплатном предоставлении казённого помещения, тогда как само агентство Компана вполне себе коммерческая фирма, по слухам, получающая до 200 тысяч рублей с участников своих «концертов» и «премий» только за право выйти на сцену. Сколько может стоить победа в каждой из номинаций, остаётся только догадываться.