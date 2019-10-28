Второе «дело братьев Пушкарёвых» возбуждено в Приморье

Posted 28 октября 2019, 10:11
Published 28 октября 2019, 10:11
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Старший помощник руководителя СУ СК по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что следователи в Приморье возбудили уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями одним из чиновников владивостокской мэрии.
По версии следствия, чиновник организовал покупку автобусов и их передачу городскому МУП без конкурсных процедур. Право чинить эти автобусы досталось аффилированному с чиновником предприятию. За ремонт автобусов с 2010 по 2015 годы компания получила более пятидесяти миллионов рублей.
Утверждается, что из-за деятельности этого чиновника три коммерческие организации фактически были выдавлены с рынка и прекратили предоставлять свои услуги горожанам.
Сразу несколько несвязанных между собой источников среди лиц, близких к мэрии и бывшему мэру Владивостока, сообщили что братья Пушкарёвы фигурируют в оперативных разработках, предшествовавших возбуждению дел. В частности, отмечается, что, возможно, речь идёт о деятельности компании «Флагман-Авто», которая поставляла во Владивосток автобусы марки Man. Именно эта компания имела специальный сертификат на починку автобусов и эксклюзивное право на их поставку. Во время совершения возможного правонарушения, компания на 75 % была подконтрольна Андрею Пилипчуку. Оставшаяся доля принадлежала ООО «Парк-Актив», компании матери Пушкарёва и его брата Владимира.