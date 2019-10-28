Второе «дело братьев Пушкарёвых» возбуждено в Приморье

Сразу несколько несвязанных между собой источников среди лиц, близких к мэрии и бывшему мэру Владивостока, сообщили что братья Пушкарёвы фигурируют в оперативных разработках, предшествовавших возбуждению дел. В частности, отмечается, что, возможно, речь идёт о деятельности компании «Флагман-Авто», которая поставляла во Владивосток автобусы марки Man. Именно эта компания имела специальный сертификат на починку автобусов и эксклюзивное право на их поставку. Во время совершения возможного правонарушения, компания на 75 % была подконтрольна Андрею Пилипчуку. Оставшаяся доля принадлежала ООО «Парк-Актив», компании матери Пушкарёва и его брата Владимира.