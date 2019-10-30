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Posted 30 октября 2019, 06:18

Published 30 октября 2019, 06:18

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

грузовик

На одной из улиц Владивостока запретят парковку грузовиков

30 октября 2019, 06:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi . грузовик
Сюжет
Ограничение движения
В отделе организации дорожного движения администрации Владивостока рассказали, что по просьбам жителей и результатам проведенного мониторинга дорожной ситуации в районе дома № 57 по улице Калинина установят дорожные знаки, запрещающие парковку грузовиков. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Установка дополнительных знаков дорожного движения на данном участке обусловлена необходимостью обеспечения безопасности людей, а также беспрепятственного проезда других участников дорожного движения», — отметили специалисты.

Как рассказали корреспонденту агентства в отделе организации дорожного движения городской администрации, в районе дома № 57 по улице Калинина уже в ближайшее время установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации 8.4.1 «Вид транспортного средства», которые распространяют своё действие на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.

Напомним, в середине октября текущего года стало известно о том, что знак «Остановка запрещена» табличка дополнительной информации «Работает эвакуатор» появится в районе улицы Военное шоссе. Это было сделано для того, чтобы облегчить проезд на данном участке дороги оперативным службам и другим участникам дорожного движения, которым некоторые водители, паркующие там транспортные средства, создают неудобства во время движения.

#Новости#Общество#Владивосток#Ограничение движения#Администрация Владивостока
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