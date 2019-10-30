На одной из улиц Владивостока запретят парковку грузовиков

Posted 30 октября 2019, 06:18
Published 30 октября 2019, 06:18
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
«Установка дополнительных знаков дорожного движения на данном участке обусловлена необходимостью обеспечения безопасности людей, а также беспрепятственного проезда других участников дорожного движения», — отметили специалисты.
Как рассказали корреспонденту агентства в отделе организации дорожного движения городской администрации, в районе дома № 57 по улице Калинина уже в ближайшее время установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации 8.4.1 «Вид транспортного средства», которые распространяют своё действие на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.
Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.
Напомним, в середине октября текущего года стало известно о том, что знак «Остановка запрещена» табличка дополнительной информации «Работает эвакуатор» появится в районе улицы Военное шоссе. Это было сделано для того, чтобы облегчить проезд на данном участке дороги оперативным службам и другим участникам дорожного движения, которым некоторые водители, паркующие там транспортные средства, создают неудобства во время движения.