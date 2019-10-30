На одной из улиц Владивостока запретят парковку грузовиков

Напомним, в середине октября текущего года стало известно о том, что знак «Остановка запрещена» табличка дополнительной информации «Работает эвакуатор» появится в районе улицы Военное шоссе. Это было сделано для того, чтобы облегчить проезд на данном участке дороги оперативным службам и другим участникам дорожного движения, которым некоторые водители, паркующие там транспортные средства, создают неудобства во время движения.