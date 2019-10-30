Тысячи вакансий предложили приморцам с ограниченными возможностями здоровья

Posted 29 октября 2019, 23:42
Published 29 октября 2019, 23:42
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В департаменте труда и социального развития Приморья корреспонденту агентства рассказали о том, что жителям региона с ограниченными возможностями здоровья предложили вакантные рабочие места в различных сферах: образование, здравоохранение, экономика. Как и раньше, огромное количество заявок связаны с банковской сферой. В целом, около 500 предприятий предложили свои вакансии приморцам-инвалидам. Ещё 400 мест предложили государственные и муниципальные учреждения в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморья» на 2013–2021 годы.
Однако, прежде чем взять приморца-инвалида на работу, руководству того или иного предприятия стоит подойти к этому ответственно. То есть, не просто исполнить нормы законодательства, но и предусмотреть условия для комфортного нахождения на своём рабочем месте людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для того, чтобы узнать главные стандарты, работодателю стоит обратиться с службу занятости населения. Туда же стоит обратиться и людям с ограниченными возможностями здоровья для того, чтобы узнать о том, в какие учреждения они смогут устроиться на работу.
Напомним, для работодателей с численностью сотрудников от 35 до 100 человек, а также для компаний, численность работников которых 100 и более человек, квота на трудоустройство инвалидов — в 3 и 2% соответственно.