Тысячи вакансий предложили приморцам с ограниченными возможностями здоровья

В департаменте труда и социального развития Приморья корреспонденту агентства рассказали о том, что жителям региона с ограниченными возможностями здоровья предложили вакантные рабочие места в различных сферах: образование, здравоохранение, экономика. Как и раньше, огромное количество заявок связаны с банковской сферой. В целом, около 500 предприятий предложили свои вакансии приморцам-инвалидам. Ещё 400 мест предложили государственные и муниципальные учреждения в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморья» на 2013–2021 годы.