В филиале ДРСК впервые прошёл День доброго здоровья

Posted 30 октября 2019, 04:14
Published 30 октября 2019, 04:14
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
С самого утра сотрудники Областной станции переливания крови принимали энергетиков, желающих сдать кровь. Обязательное условие для всех — соответствие требованиям по весу, возрасту и общему состоянию здоровья.
Врачи Станции провели собеседование с каждым добровольцем для выявления возможных противопоказаний, рассказали о правилах донации и о том, как будет использована полученная от участников акции донорская кровь.
Поддержать донорское движение выразили желание 10 сотрудников предприятия. Однако прежде чем стать донором, каждый участник прошел медицинское экспресс-обследование, во время которого потенциальным донорам измерили давление и провели анализ крови. По результатам строго медицинского контроля на донорское кресло допустили лишь шестерых. Среди них были и новички, и те, кто сдает кровь регулярно.
— Сдаю кровь каждые два месяца и вижу в этом много положительных моментов. Во-первых, ты помогаешь другим людям. Во-вторых, регулярное донорство улучшает иммунитет. К тому же это постоянный контроль собственного здоровья. Надеюсь, своим примером мы привлечем внимание к донорству не только наших коллег, но и всех жителей области. А в нашем филиале эта благородная акция станет доброй традицией, — комментирует заместитель директора по обеспечению управленческой деятельности филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Игорь Смирнов.
Проведение Дня добровольной сдачи крови на предприятии дает возможность не только решить проблему нехватки крови нуждающимся в ней, но и сплотить и сблизить коллектив в желании совершить доброе дело.