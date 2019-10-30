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Posted 30 октября 2019, 04:14

Published 30 октября 2019, 04:14

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

сдача крови

В филиале ДРСК впервые прошёл День доброго здоровья

30 октября 2019, 04:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi. сдача крови
Работники филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» провели первую акцию по безвозмездной сдаче донорской крови, организованную ПАО РусГидро.

С самого утра сотрудники Областной станции переливания крови принимали энергетиков, желающих сдать кровь. Обязательное условие для всех — соответствие требованиям по весу, возрасту и общему состоянию здоровья.

Врачи Станции провели собеседование с каждым добровольцем для выявления возможных противопоказаний, рассказали о правилах донации и о том, как будет использована полученная от участников акции донорская кровь.

Поддержать донорское движение выразили желание 10 сотрудников предприятия. Однако прежде чем стать донором, каждый участник прошел медицинское экспресс-обследование, во время которого потенциальным донорам измерили давление и провели анализ крови. По результатам строго медицинского контроля на донорское кресло допустили лишь шестерых. Среди них были и новички, и те, кто сдает кровь регулярно.

— Сдаю кровь каждые два месяца и вижу в этом много положительных моментов. Во-первых, ты помогаешь другим людям. Во-вторых, регулярное донорство улучшает иммунитет. К тому же это постоянный контроль собственного здоровья. Надеюсь, своим примером мы привлечем внимание к донорству не только наших коллег, но и всех жителей области. А в нашем филиале эта благородная акция станет доброй традицией, — комментирует заместитель директора по обеспечению управленческой деятельности филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Игорь Смирнов.

Проведение Дня добровольной сдачи крови на предприятии дает возможность не только решить проблему нехватки крови нуждающимся в ней, но и сплотить и сблизить коллектив в желании совершить доброе дело.

#Новости#Общество#ДРСК
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