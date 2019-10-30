В филиале ДРСК впервые прошёл День доброго здоровья

— Сдаю кровь каждые два месяца и вижу в этом много положительных моментов. Во-первых, ты помогаешь другим людям. Во-вторых, регулярное донорство улучшает иммунитет. К тому же это постоянный контроль собственного здоровья. Надеюсь, своим примером мы привлечем внимание к донорству не только наших коллег, но и всех жителей области. А в нашем филиале эта благородная акция станет доброй традицией, — комментирует заместитель директора по обеспечению управленческой деятельности филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Игорь Смирнов.