По факту пропажи четырёх рыбаков в Приморье началась проверка

Posted 31 октября 2019, 01:39
Published 31 октября 2019, 01:39
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как корреспонденту агентства рассказали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, следователи предполагают, что могли быть нарушены правила безопасности эксплуатации и движения морского транспорта (263 статья УК РФ).
Как уточнила пресс-секретарь ведомства Дарья Немцева, после проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об исчезновении четырёх мужчин. Они в субботу, 26 октября, вышли в море в Ольгинском районе, чтобы порыбачить. Назад четверо мужчин попросту не вернулись.
За несколько дней поисковой операции нет никаких результатов. Тысячи километров осмотрели спасатели, но тщетно — от пропавших мужчин ни следа.