По факту пропажи четырёх рыбаков в Приморье началась проверка

Следователи начали проверку по факту пропажи четырёх рыбаков в Приморье. Они вышли в море 26 октября и до сих пор не вернулись, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, следователи предполагают, что могли быть нарушены правила безопасности эксплуатации и движения морского транспорта (263 статья УК РФ). Как уточнила пресс-секретарь ведомства Дарья Немцева, после проверки будет принято процессуальное решение. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об исчезновении четырёх мужчин. Они в субботу, 26 октября, вышли в море в Ольгинском районе, чтобы порыбачить. Назад четверо мужчин попросту не вернулись. За несколько дней поисковой операции нет никаких результатов. Тысячи километров осмотрели спасатели, но тщетно — от пропавших мужчин ни следа.