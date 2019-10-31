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Posted 31 октября 2019, 01:39

Published 31 октября 2019, 01:39

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

По факту пропажи четырёх рыбаков в Приморье началась проверка

31 октября 2019, 01:39
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Восток-Медиа FISH
Следователи начали проверку по факту пропажи четырёх рыбаков в Приморье. Они вышли в море 26 октября и до сих пор не вернулись, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, следователи предполагают, что могли быть нарушены правила безопасности эксплуатации и движения морского транспорта (263 статья УК РФ).

Как уточнила пресс-секретарь ведомства Дарья Немцева, после проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об исчезновении четырёх мужчин. Они в субботу, 26 октября, вышли в море в Ольгинском районе, чтобы порыбачить. Назад четверо мужчин попросту не вернулись.

За несколько дней поисковой операции нет никаких результатов. Тысячи километров осмотрели спасатели, но тщетно — от пропавших мужчин ни следа.

#Новости#Восток-Медиа FISH#МЧС#Рыбаки#Спасатели#Власть#Поиски
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