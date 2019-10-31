В Приморье начнут проводить операции по пересадке органов

Posted 30 октября 2019, 23:27
Published 30 октября 2019, 23:27
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
На сегодняшний день в Приморье проживают около 100 человек, которым ранее была проведена операция по трансплантации органов, однако операции были проведены за пределами Приморского края. Регион нуждается в таком опыте. И мероприятия по подготовке к таким сложным медицинским манипуляциям начались уже с 2019 года.
Врио вице-губернатора Приморского края -директор департамента здравоохранения региона Виктор Фисенко рассказал о том, что в текущем году краевые власти подписали соглашение о сотрудничестве с федеральным Центром трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.Представители которого посетили регион, и уже провели ознакомительные аудиты, а также встретились не только с медиками, но и со студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета.
«Кроме того коллеги из Москвы познакомились медучрждением, где в дальнейшем будут проводить операции подобного рода. По результатам осмотра будет создана рабочая группа, а также определён план действий по развитию трансплантологии на территории региона», — рассказал Виктор Фисенко.
Главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье считает, что у региона есть все возможности для того, чтобы проводить операции подобного рода.
«Мы осмотрели краевое медицинское учреждение, где будет реализован этот опыт. Оно находится в хорошем состоянии, там представлено достойное оборудование для выполнения высокотехнологичных операций, а также есть профессиональные кадры. И тогда встаёт вопрос: а почему бы и нет? Главное подготовиться к этому и понимать всю ответственность, прежде всего, будущим врачам-трансплантологам перед своими пациентами в Приморье. Здесь не работает отговорка: „а попробую сделать так. И посмотрю, что будет“. Это колоссальная ответственность. Но и не стоит забывать о таких мероприятиях, как лицензирование, подготовка специальных условий в медицинском учреждении», — рассказал Сергей Готье.
Главный трансплантолог России отметил, что далеко не во всех медицинских вузах организованы дисциплины по основам трансплантологии. И в ближайшем будущем они будут введены в Тихоокеанском государственном медицинском университете.
Напомним, до 2024 года в регионе будет реализован национальные проект «Здравоохранение», одна из задач которого — снижение смертности и увеличение продолжительности жизни на территории региона.