В Приморье начнут проводить операции по пересадке органов

«Мы осмотрели краевое медицинское учреждение, где будет реализован этот опыт. Оно находится в хорошем состоянии, там представлено достойное оборудование для выполнения высокотехнологичных операций, а также есть профессиональные кадры. И тогда встаёт вопрос: а почему бы и нет? Главное подготовиться к этому и понимать всю ответственность, прежде всего, будущим врачам-трансплантологам перед своими пациентами в Приморье. Здесь не работает отговорка: „а попробую сделать так. И посмотрю, что будет“. Это колоссальная ответственность. Но и не стоит забывать о таких мероприятиях, как лицензирование, подготовка специальных условий в медицинском учреждении», — рассказал Сергей Готье.