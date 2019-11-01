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Posted 1 ноября 2019, 03:41

Published 1 ноября 2019, 03:41

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Печальная статистика: в Приморье умирают и уезжают чаще, чем приезжают и рождаются

1 ноября 2019, 03:41
Количество приморцев в 2019 году уменьшилось на 4442 человека. Об этом свидетельствуют свежие данные Приморскстата, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По последним данным ведомства (на 1 сентября 2019 года) численность постоянного населения Приморского края равна 1 898,3 тысяч человек.

С января по август 2019 года в Приморье появились на свет 12 247 детей, что на 8, 9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время, то есть восемь месяцев года, умерли 17 430 человек (на 0,8 процента меньше).

Таким образом, количество умерших жителей региона превысило число родившихся на 42,3 процента.

Также специалисты отметили, что мужская смертность превысила женскую на 11 процентов — в этом году не стало 9 171 представителя сильного пола.

С января по август в Приморье из других регионов страны приехало 12 567 человек, из других стран — 9 230 человек. При этом в другие российские субъекты уехали 14 534 человека, а в другие страны — 6 522 приморца.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, какая средняя зарплата в регионе, а также в какой сфере специалисты зарабатывают больше всего.

#Новости#Общество#Статистика
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