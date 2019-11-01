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Posted 1 ноября 2019, 03:10

Published 1 ноября 2019, 03:10

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Поиски пропавших приморских рыбаков дошли до Сахалина

1 ноября 2019, 03:10
Сюжет
МЧС
Приморские спасатели продолжают поиски четверых рыбаков. Около недели потребовалось поисковикам, чтобы обследовать порядка 10 тысяч квадратных километров морской акватории и более 600 километров береговой линии. В настоящий момент район поиска расширен до Сахалина, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уже почти неделю в Приморье ведутся поиски пропавших четверых рыбаков. Для обследования морской акватории и береговой линии помимо спасателей МЧС были подключены военная авиация и проплывающие рядом с местом поиска морские суда. За этот период было обследовано более 10 тысяч квадратных километров в море и более 600 километров береговой черты.

В настоящий момент краевое управление МЧС приняло решение увеличить район поиска до острова Сахалин. Отметим, что информация о пропаже четверых мужчин поступило спасателям 27 октября. В первый же день были обследовано акватория и побережье залива Владимир.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что родственники пропавших объявили награду в размере 500 тысяч рублей за информацию о месте нахождения рыбаков. Известно, что четверо жителей Приморья вышли в море 26 октября и с тех пор связь с ними пропала.

#Новости#Общество#МЧС#Рыбаки#Сахалин#Поиски
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