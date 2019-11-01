Поиски пропавших приморских рыбаков дошли до Сахалина

Уже почти неделю в Приморье ведутся поиски пропавших четверых рыбаков. Для обследования морской акватории и береговой линии помимо спасателей МЧС были подключены военная авиация и проплывающие рядом с местом поиска морские суда. За этот период было обследовано более 10 тысяч квадратных километров в море и более 600 километров береговой черты.