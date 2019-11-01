Поиски пропавших приморских рыбаков дошли до Сахалина

Posted 1 ноября 2019, 03:10
Published 1 ноября 2019, 03:10
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Уже почти неделю в Приморье ведутся поиски пропавших четверых рыбаков. Для обследования морской акватории и береговой линии помимо спасателей МЧС были подключены военная авиация и проплывающие рядом с местом поиска морские суда. За этот период было обследовано более 10 тысяч квадратных километров в море и более 600 километров береговой черты.
В настоящий момент краевое управление МЧС приняло решение увеличить район поиска до острова Сахалин. Отметим, что информация о пропаже четверых мужчин поступило спасателям 27 октября. В первый же день были обследовано акватория и побережье залива Владимир.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что родственники пропавших объявили награду в размере 500 тысяч рублей за информацию о месте нахождения рыбаков. Известно, что четверо жителей Приморья вышли в море 26 октября и с тех пор связь с ними пропала.