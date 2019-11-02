Появились подробности взрыва на территории школы во Владивостоке

Posted 2 ноября 2019, 11:39
Published 2 ноября 2019, 11:39
Modified 1 сентября 2022, 04:03
Updated 1 сентября 2022, 04:03
По словам очевидцев, в настоящее время сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками, осматривают территорию школы N 45 и дворы близлежащих домов на улице Полярной в поисках других взрывоопасных предметов. Также полицейские опрашивают свидетелей происшествия.
Кроме того, стало известно, что пострадавшая в результате взрыва женщина является многодетной матерью, проживает в доме на той же улице и работает дворником. На территории школы она занималась уборкой мусора.
Напомним, по словам жителей дома N 5 по улице Полярной, взрыв во дворе общеобразовательной школы прогремел около 19 часов.
Как сообщили очевидцы случившегося, женщина подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.