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Posted 2 ноября 2019, 11:39

Published 2 ноября 2019, 11:39

Modified 1 сентября 2022, 04:03

Updated 1 сентября 2022, 04:03

МВД

Появились подробности взрыва на территории школы во Владивостоке

2 ноября 2019, 11:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi. МВД
Сюжет
Происшествие
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия во Владивостоке, где вечером в субботу, 2 ноября, прогремел мощный взрыв, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам очевидцев, в настоящее время сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками, осматривают территорию школы N 45 и дворы близлежащих домов на улице Полярной в поисках других взрывоопасных предметов. Также полицейские опрашивают свидетелей происшествия.

Кроме того, стало известно, что пострадавшая в результате взрыва женщина является многодетной матерью, проживает в доме на той же улице и работает дворником. На территории школы она занималась уборкой мусора.

Напомним, по словам жителей дома N 5 по улице Полярной, взрыв во дворе общеобразовательной школы прогремел около 19 часов.

Как сообщили очевидцы случившегося, женщина подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.

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