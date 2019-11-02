Появились подробности взрыва на территории школы во Владивостоке

По словам очевидцев, в настоящее время сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками, осматривают территорию школы N 45 и дворы близлежащих домов на улице Полярной в поисках других взрывоопасных предметов. Также полицейские опрашивают свидетелей происшествия.