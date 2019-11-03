В полиции прокомментировали взрыв на территории владивостокской школы

Posted 3 ноября 2019, 00:03
Published 3 ноября 2019, 00:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отдел полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе улицы 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок.
В результате инцидента женщина получила травму руки и была госпитализирована.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российском законодательством.
РИА «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Взрыв было слышно в соседних домах. Очевидцы рассказали, что женщина работает дворником и убирала мусор.