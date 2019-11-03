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Posted 3 ноября 2019, 00:03

Published 3 ноября 2019, 00:03

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

В полиции прокомментировали взрыв на территории владивостокской школы

В полиции прокомментировали взрыв на территории владивостокской школы

3 ноября 2019, 00:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Полиция Приморья проводит проверку по факту взрыва на территории школы. Пострадала женщина, которая работает дворником, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отдел полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе улицы 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок.

В результате инцидента женщина получила травму руки и была госпитализирована.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российском законодательством.

РИА «Восток-Медиа» писало об этом инциденте. Взрыв было слышно в соседних домах. Очевидцы рассказали, что женщина работает дворником и убирала мусор.

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