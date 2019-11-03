В полиции прокомментировали взрыв на территории владивостокской школы

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отдел полиции № 2 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе улицы 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок.