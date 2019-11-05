Приморью обещают снегопад и гололёд

Posted 5 ноября 2019, 02:12
Published 5 ноября 2019, 02:12
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
По информации портала «Маглипогода», в ночь с 6 по 7 ноября произойдут существенные изменения в климате региона. На сайте портала говорится о том, что небольшие осадки в виде снега пройдут на западе и севере Приморья. Местами на дорогах края возможен гололёд.
В Примгидромете не исключили подобного развития событий, при этом добавили, что ночной гололёд днём растает. В столице Приморья осадков в этот промежуток времени не ожидаются. Тем не менее, с середины недели в регионе окончательно установится отрицательная температура ночью.
«В ряде районов могут быть небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Так не исключены гололёдные явления ночью. Днём температура воздуха будет выше 0 градусов. Если раньше держался небольшой «плюс» во Владивостоке, то уже с середины недели в ночное время установится минусовая температура по всему региону», – уточнил пресс-секретарь ведомства Виктор Чулков.
Что касается изменений в дневное время, то, по информации синоптиков, температура воздуха окончательно понизится ниже 0 во второй половине ноября. Однако в начале декабря в отдельные дни будет температура будет выше 0 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 4 ноября в регионе установится стабильная и тёплая погода. Синоптики отметили, что в начале недели серьёзных температурных изменений не ожидается.