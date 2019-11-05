Приморью обещают снегопад и гололёд

«В ряде районов могут быть небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Так не исключены гололёдные явления ночью. Днём температура воздуха будет выше 0 градусов. Если раньше держался небольшой «плюс» во Владивостоке, то уже с середины недели в ночное время установится минусовая температура по всему региону», – уточнил пресс-секретарь ведомства Виктор Чулков.