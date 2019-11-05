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Posted 5 ноября 2019, 02:12

Published 5 ноября 2019, 02:12

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Приморью обещают снегопад и гололёд

5 ноября 2019, 02:12
Сюжет
Прогноз погоды
На одном из популярных метеорологических порталов Приморья появилась информация, что в ночь с 6 по 7 ноября в регионе пройдёт снег и возможен гололёд. Однако в Примгидромете уверены, что осадки будут только на севере края, во Владивостоке климатических сюрпризов не ожидается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Маглипогода», в ночь с 6 по 7 ноября произойдут существенные изменения в климате региона. На сайте портала говорится о том, что небольшие осадки в виде снега пройдут на западе и севере Приморья. Местами на дорогах края возможен гололёд.

В Примгидромете не исключили подобного развития событий, при этом добавили, что ночной гололёд днём растает. В столице Приморья осадков в этот промежуток времени не ожидаются. Тем не менее, с середины недели в регионе окончательно установится отрицательная температура ночью.

«В ряде районов могут быть небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Так не исключены гололёдные явления ночью. Днём температура воздуха будет выше 0 градусов. Если раньше держался небольшой «плюс» во Владивостоке, то уже с середины недели в ночное время установится минусовая температура по всему региону», – уточнил пресс-секретарь ведомства Виктор Чулков.

Что касается изменений в дневное время, то, по информации синоптиков, температура воздуха окончательно понизится ниже 0 во второй половине ноября. Однако в начале декабря в отдельные дни будет температура будет выше 0 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 4 ноября в регионе установится стабильная и тёплая погода. Синоптики отметили, что в начале недели серьёзных температурных изменений не ожидается.

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