Целых -18 градусов: синоптики рассказали о погоде в выходные в Приморье

Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что в ночь на субботу, 9 ноября, погоду в крае будет определять циклон над северо-восточными районами Китая. Воздух в это время начнёт выхолаживаться, морозы в некоторых районах региона усилятся до -13 градусов, а в горных районах — до -18 градусов. В дневное время, даже при том, что осадков в крае не ожидается, столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов.