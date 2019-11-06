vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября 2019, 11:25

Published 6 ноября 2019, 11:25

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

сапоги

Целых -18 градусов: синоптики рассказали о погоде в выходные в Приморье

6 ноября 2019, 11:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi . сапоги
Сюжет
Погода
Жители региона уже заметили, что зима «не за горами». Об этом напомнит приморцам и погода в выходные дни. В некоторых районах возможен небольшой дождь, а в других и вовсе столбики термометров в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, опустятся до -18 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что в ночь на субботу, 9 ноября, погоду в крае будет определять циклон над северо-восточными районами Китая. Воздух в это время начнёт выхолаживаться, морозы в некоторых районах региона усилятся до -13 градусов, а в горных районах — до -18 градусов. В дневное время, даже при том, что осадков в крае не ожидается, столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов.

В ночь на воскресенье, 10 ноября, осадков также не ожидается. А в Приморье начнёт поступать тёплая воздушная масса, из-за чего температура воздуха повысится на 2-5 градусов. Однако в некоторых районах края ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

В столице Дальнего Востока осадков на протяжении двух выходных дней не ожидается, однако температура воздуха в субботу, 9 ноября, составит до +6 градусов, а в воскресенье, 10 ноября, — до +12 градусов.

Синоптики предупреждают тех, кто желает отдохнуть в выходные на природе, о том, что стоит взять с собой тёплые вещи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на текущей неделе первые заморозки ударят по региону. В большей степени это касается столицы Дальнего Востока.

Материалы по теме
Первые заморозки ударят по столице Дальнего Востока
#Новости#Общество#Погода#Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика