Целых -18 градусов: синоптики рассказали о погоде в выходные в Приморье

Posted 6 ноября 2019, 11:25
Published 6 ноября 2019, 11:25
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что в ночь на субботу, 9 ноября, погоду в крае будет определять циклон над северо-восточными районами Китая. Воздух в это время начнёт выхолаживаться, морозы в некоторых районах региона усилятся до -13 градусов, а в горных районах — до -18 градусов. В дневное время, даже при том, что осадков в крае не ожидается, столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов.
В ночь на воскресенье, 10 ноября, осадков также не ожидается. А в Приморье начнёт поступать тёплая воздушная масса, из-за чего температура воздуха повысится на 2-5 градусов. Однако в некоторых районах края ближе к вечеру возможен небольшой дождь.
В столице Дальнего Востока осадков на протяжении двух выходных дней не ожидается, однако температура воздуха в субботу, 9 ноября, составит до +6 градусов, а в воскресенье, 10 ноября, — до +12 градусов.
Синоптики предупреждают тех, кто желает отдохнуть в выходные на природе, о том, что стоит взять с собой тёплые вещи.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что на текущей неделе первые заморозки ударят по региону. В большей степени это касается столицы Дальнего Востока.