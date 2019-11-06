Вся квартира в дыму: в МЧС России рассказали о пожаре в одном из районов Приморья

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что в спасательную службу Партизанска поступило сообщение о том, что в доме по улице Свердлова загорелась квартира. Незамедлительно специалисты МЧС России выехали на место происшествия для того, чтобы полностью ликвидировать пожар.