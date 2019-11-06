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Posted 6 ноября 2019, 11:39

Published 6 ноября 2019, 11:39

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

пожар

Вся квартира в дыму: в МЧС России рассказали о пожаре в одном из районов Приморья

6 ноября 2019, 11:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi . пожар
Сюжет
Пожар
В Партизанске произошло возгорание в одной из квартир в доме. Прибывшие на место происшествия спасатели нашли на месте происшествия двух человек без признаков жизни. Их передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Теперь специалистам предстоит разобраться в причинах пожара, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю корреспонденту агентства рассказали о том, что в спасательную службу Партизанска поступило сообщение о том, что в доме по улице Свердлова загорелась квартира. Незамедлительно специалисты МЧС России выехали на место происшествия для того, чтобы полностью ликвидировать пожар.

После того, как спасатели оказались в квартире, которая полностью «пропала» в дыму, они нашли двух жителей региона без признаков жизни. Их передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые также оказались на месте пожара.

Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось спустя почти полчаса после того, как они получили сообщение о пожаре. Пострадала не только квартира, где началось возгорание, но и два балкона. В целом, общая площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

Доподлинно неизвестно, по какой причине произошла трагедия. Теперь компетентным органам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жилой дом загорелся в Уссурийске. На место происшествия также прибыли сотрудники МЧС России, которым для того, чтобы полностью устранить пожар, потребовалась лестница.

#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#Партизанск
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