Руководство «Адмирала» выполнило поручения Олега Кожемяко

Чуть более года назад положение приморского хоккейного клуба было крайне тяжёлым: 17 поражений в 20-ти матчах, главный претендент на вылет из КХЛ по итогам сезона. И это всё на фоне того, что у команды не были решены финансовые и административные проблемы. Когда губернатор региона Олег Кожемяко увидел, в каких условиях вынуждены заниматься и пытаться выигрывать матчи спортсмены, он предложил Заирбеку Юсупову возглавить хоккейный клуб «Адмирал». Перед тогда ещё новым руководителем обозначили новые задачи — навести порядок в структуре клуба, решить финансовые обязательства и создать боеспособный коллектив. Глава региона в октябре прошлого года был уверен в том, что с приходом руководителя жизнь клуба кардинально изменится в лучшую сторону.