Руководство «Адмирала» выполнило поручения Олега Кожемяко

Posted 10 ноября 2019, 23:57
Published 10 ноября 2019, 23:57
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Чуть более года назад положение приморского хоккейного клуба было крайне тяжёлым: 17 поражений в 20-ти матчах, главный претендент на вылет из КХЛ по итогам сезона. И это всё на фоне того, что у команды не были решены финансовые и административные проблемы. Когда губернатор региона Олег Кожемяко увидел, в каких условиях вынуждены заниматься и пытаться выигрывать матчи спортсмены, он предложил Заирбеку Юсупову возглавить хоккейный клуб «Адмирал». Перед тогда ещё новым руководителем обозначили новые задачи — навести порядок в структуре клуба, решить финансовые обязательства и создать боеспособный коллектив. Глава региона в октябре прошлого года был уверен в том, что с приходом руководителя жизнь клуба кардинально изменится в лучшую сторону.
В первую очередь, Заирбеку Юсупову удалось снизить долговую нагрузку клуба. Провёл он и административную работу. Он назначил профессиональных управленцев на ключевые должности и урегулировал наиболее проблемные для болельщиков моменты, такие как работа точек питания на «Фетисов Арене» и повышение доступности посещения матчей для зрителей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые сейчас могут смотреть игры любимой команды бесплатно.
Не остались в стороне и спортсмены, которые являются частью хоккейного клуба. Для того, чтобы хоккеисты направляли всю свою энергию в спорт, им создали комфортные условия. И теперь им не приходится отвлекаться на бытовые проблемы. Так, спортсменов пересадили с регулярных рейсов на чартерные ввиду того, что многочасовые перелёты выматывали тех, кто летел специально на игру за победой. Заирбеку Юсупову удалось также решить проблемы с проживанием и питанием спортсменов.
Результат не заставил себя ждать. На текущий момент хоккейный клуб «Адмирал» находится на шестой строчке турнирной таблицы — в эшелоне сильнейших команд «Востока». Кроме того приморский клуб признан наиболее эффективным клубом Восточной конференции по соотношению «уровень зарплат — результат», более того, у него самая маленькая платежная ведомость в лиге — 250 миллионов рублей.
По словам Заирбека Юсупова, пока рано говорить о результатах хоккейного клуба, однако он уверен, что команда точно будет выше прошлогодней позиции в турнирной таблице и однозначно будет в числе главных претендентов на место в плей-офф.
Отметим, в администрации Приморья особое внимание уделяется развитию спортивных направлений. А спортсменам, которые ежегодно отстаивают честь края и страны на соревнованиях международного и всероссийского уровней, поддержку в регионе оказывают в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморье» на 2013–2021 годы.