Девушка из Таиланда обошла «Мисс Приморье» на международном конкурсе красоты

Posted 13 ноября 2019, 05:32
Published 13 ноября 2019, 05:32
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
В Токио выбрали новую «Мисс Интернешнл». Главный титул достался девушке их Таиланда. От России выступала «Мисс Приморье — 2017» Марина Орешкина.
«В топ-15 я не вошла. Я очень рада за девочек. Один из самых трудных конкурсов, в которых я принимала участие, в плане конкуренции, потому что было почти 100 участниц. Извините, кого я разочаровала, но жизнь продолжается, спасибо всем огромное. Не буду оправдываться, может, в чём-то и моя вина. Но это было нечто. Благодарю всех за поддержку. Это уже большая победа для меня. Всех очень люблю», — сказала девушка на своей личной странице в «Инстаграм».
Марина Орешкина также добавила, что победительница 2019 — очень достойная девушка.
«Я счастлива, что именно она стала Мисс Интернешнл 2019❤️», — сказала красавица из Приморья.
В Японии девушка провела почти три недели. Почти всё это время участницы готовились к шоу, знакомились с культурой и достопримечательностями страны восходящего солнца.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Марина Орешкина отправится покорять новый международный конкурс красоты.