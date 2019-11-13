Девушка из Таиланда обошла «Мисс Приморье» на международном конкурсе красоты

«В топ-15 я не вошла. Я очень рада за девочек. Один из самых трудных конкурсов, в которых я принимала участие, в плане конкуренции, потому что было почти 100 участниц. Извините, кого я разочаровала, но жизнь продолжается, спасибо всем огромное. Не буду оправдываться, может, в чём-то и моя вина. Но это было нечто. Благодарю всех за поддержку. Это уже большая победа для меня. Всех очень люблю», — сказала девушка на своей личной странице в «Инстаграм».