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Posted 13 ноября 2019, 04:52

Published 13 ноября 2019, 04:52

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Кто и зачем «заказал» владивостокского мэра

Кто и зачем «заказал» владивостокского мэра

13 ноября 2019, 04:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В приморском медиапрострнстве не утихают страсти, на этот раз СМИ и блогеры накинулись на главу города Владивостока Олега Гуменюка, сообщает РИА «Восток-Медиа». Один из каналов провёл голосование с целью выяснить бенефициаров травли градоначальника и получил неожиданные результаты.

Согласно данным, опубликованным в одном из приморских телеграмм-каналов, пользователи приморского сегмента Телеграм, проголосовали за Владимира Николаева. Более сорока процентов проголосовавших считают, что именно экс-мэр стоит за информационной травлей нынешнего градоначальника. Второй по популярности ответ — 29% выбрали пользователи, которые считают, что Олег Гуменюк просто плохо работает, поэтому на него и нападают. Все остальные варианты — «ларёчники», «перевозчики», «застройщики», «рекламщики» и Константин Богданенко набрали от одного до четырёх процентов голосов. Ведущие дальневосточные политологи высказали своё мнение насчёт травли градоначальника.

«Я считаю, что в этом случае мы можем говорить о нескольких группах интересантов. Начиная от людей, недовольных политикой краевого центра и заканчивая потенциальными „сменщиками“, теми, кто рассчитывает при благоприятном исходе поучаствовать в „тендере“ на место мэра Владивостока. Я бы ещё обратил ваше внимание на тот факт, что Гуменюк не является сильным звеном в той властной конструкции, которую сегодня выстраивает Кожемяко. И я не исключаю такого, что за этим заказом могут стоять старые элиты города, которых уже жизнь научила работать „чужими руками“ и вполне возможно то, что лежит на поверхности — является всего лишь инструментом для элит», — сообщил политолог Андрей Кудисов.

Политтехнолог Даниил Ермилов считает, что региональным элитам выгодно «раскачивание лодки» и смена городского руководства.

«В первую очередь, стоит посмотреть на то, кому выгодна эта атака. Любой глава города, который начинает работать, автоматически задевает чьи-то сферы интересов. Где-то задвинул по ресурсам, где-то контракт не отдал. Соответственно любой эффективный менеджер имеет врагов. При этом необходимо понимать, что город сегодня находится не в самом хорошем состоянии, в сравнении с тем же Хабаровском. В сравнении становится понятно, где мэр дорабатывает и где не дорабатывает. И вот этой ситуацией могла воспользоваться одна из групп влияния. Я думаю, что масла в огонь могли подливать все перечисленные вами участники процесса. И Николаев, и транспортники, и прочие. Им выгоден сам процесс смены политических координат, когда можно передоговориться на новые условия, ведь это очень выгодно», — отметил политолог Даниил Ермилов.

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