Кто и зачем «заказал» владивостокского мэра

«В первую очередь, стоит посмотреть на то, кому выгодна эта атака. Любой глава города, который начинает работать, автоматически задевает чьи-то сферы интересов. Где-то задвинул по ресурсам, где-то контракт не отдал. Соответственно любой эффективный менеджер имеет врагов. При этом необходимо понимать, что город сегодня находится не в самом хорошем состоянии, в сравнении с тем же Хабаровском. В сравнении становится понятно, где мэр дорабатывает и где не дорабатывает. И вот этой ситуацией могла воспользоваться одна из групп влияния. Я думаю, что масла в огонь могли подливать все перечисленные вами участники процесса. И Николаев, и транспортники, и прочие. Им выгоден сам процесс смены политических координат, когда можно передоговориться на новые условия, ведь это очень выгодно», — отметил политолог Даниил Ермилов.