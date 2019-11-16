Девочка из Приморья, которая спасла мальчиков, отправится на ёлку в Москву

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о героическом поступке первоклассницы Ангелины. В Лесозаводском городском округе в прошлом году она вытащили из реки тонущих мальчиков. Часть пути она преодолела на коленях, а в месте рядом с провалом легла на живот. Подобравшись к мальчикам, сначала первоклассница за шиворот вытащила одного, а потом — второго. При этом девочка сообщила, что мальчики «были совсем не тяжёлые».