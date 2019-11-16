Девочка из Приморья, которая спасла мальчиков, отправится на ёлку в Москву

Posted 16 ноября 2019, 06:21
Published 16 ноября 2019, 06:21
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В пресс-службе администрации Приморского края корреспонденту агентства рассказали о том, что в церемонии награждения юных героев приняли участие директор департамента образования и науки региона Наталья Бондаренко, а также член Совета Федерации РФ Светлана Горячева. Виновниками торжества стали Ангелина Пясковская, Алексей Евстратенко, Максим Мику, Егор Асман, Андрей Глаголь, Алексей Хан, Анатолий Катаманов. Ребята заслужили признание за спасение утопающих, тушение пожара и помощь в обнаружении краденого имущества.
Ребята получили благодарственные письма. Помимо этого шестерым жителям региона подарили летние путёвки во Всероссийский детский центр «Океан», а самую юную из них, Ангелину Пясковскую, пригласили на новогоднюю ёлку в Москву.
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о героическом поступке первоклассницы Ангелины. В Лесозаводском городском округе в прошлом году она вытащили из реки тонущих мальчиков. Часть пути она преодолела на коленях, а в месте рядом с провалом легла на живот. Подобравшись к мальчикам, сначала первоклассница за шиворот вытащила одного, а потом — второго. При этом девочка сообщила, что мальчики «были совсем не тяжёлые».