Сильный снег с дождём: в Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение

Об опасности жителей региона предупреждают и спасатели, которые просят всех воздержаться от поездки за пределы своих населённых пунктов. Пешеходам и водителям в период непогоды стоит соблюдать меры безопасности. Приготовится приморцам нужно и к тому, что, возможно, из-за непогоды могут возникнуть проблемы с электричеством.