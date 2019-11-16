Сильный снег с дождём: в Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение

Posted 16 ноября 2019, 11:25
Published 16 ноября 2019, 11:25
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В субботу, 16 ноября, погода дала жителям Приморья небольшой отдых. Их сопровождала солнечная погода. Однако всё изменится уже ближе к вечеру в воскресенье, 17 ноября. В этот период в крае пойдёт снег, а некоторым жителям региона повезёт меньше. В северных районах Приморья возможен сильный снег с дождём.
Осадки будут сопровождаться сильным ветром до 32 метров в секунду. А столбики термометров опустятся до -13 градусов.
Погода продолжит огорчать жителей региона и на протяжении целого дня в понедельник, 18 ноября. Однако уже во вторник, 19 ноября, осадки прекратятся, и снега на следующей неделе больше не будет.
Об опасности жителей региона предупреждают и спасатели, которые просят всех воздержаться от поездки за пределы своих населённых пунктов. Пешеходам и водителям в период непогоды стоит соблюдать меры безопасности. Приготовится приморцам нужно и к тому, что, возможно, из-за непогоды могут возникнуть проблемы с электричеством.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в начале текущей недели в некоторые районы Приморья пришла настоящая зима. Но после этого Борис Кубай отметил, что это далеко не весь «сюрприз», который приготовила приморская погода для жителей региона.