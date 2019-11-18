День матери России отметят в муниципалитетах Приморья

Posted 18 ноября 2019, 09:17
Published 18 ноября 2019, 09:17
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Концертные программы запланированы сразу в нескольких муниципалитетах края. Так, в администрации Артёмовского городского округа корреспонденту агентства рассказали о том, что в Детской школе искусств № 2 в пятницу, 21 ноября, в 15:00 состоится праздничная программа «Наши мамы — лучшие на свете». Юные музыканты исполнят свои музыкальные и вокальные композиции и ещё раз напомнят своим мамам о том, насколько важно это слово в жизни каждого человека.
Праздничные мероприятия также состоятся в учреждениях культуры Артёма, Находки, ЗАТО Фокино, Уссурийска, Арсеньева и Владивостока.
Ежегодно День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2019 году День матери отметят 24 ноября.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что счастливых мам необычно поздравили в столице Дальнего Востока в 2018 году. На линию вышел праздничный трамвай, сотрудники которого поздравили представительниц прекрасного пола с праздником. Они не только получили в свой адрес слова благодарности, но и букет цветов.
В этот же день во Владивостоке состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню матери. Свои творческие номера женщинам подарили лучшие танцевальные и хореографические коллективы Приморского края.