День матери России отметят в муниципалитетах Приморья

Концертные программы запланированы сразу в нескольких муниципалитетах края. Так, в администрации Артёмовского городского округа корреспонденту агентства рассказали о том, что в Детской школе искусств № 2 в пятницу, 21 ноября, в 15:00 состоится праздничная программа «Наши мамы — лучшие на свете». Юные музыканты исполнят свои музыкальные и вокальные композиции и ещё раз напомнят своим мамам о том, насколько важно это слово в жизни каждого человека.