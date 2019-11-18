За покупку в магазине приморцу грозит четыре года тюрьмы

Благодаря слаженным действиям полицейских оперативно был найден и задержан 29-летний подозреваемый. В отделе полиции мужчина дал чистосердечное признание и рассказал, что он расплатился в торговом павильоне поддельной купюрой осознанно. Также было выяснено, что подозреваемый уже не раз пытался сбыть фальшивые пятитысячные банкноты на местных автозаправочных станциях.