За покупку в магазине приморцу грозит четыре года тюрьмы

Posted 18 ноября 2019, 01:55
Published 18 ноября 2019, 01:55
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В начале лета 2019 года в полицию с заявлением обратился предприниматель, который держит продуктовый магазин в Дальнегорске. Он рассказал, что, пересчитывая имеющиеся у него купюры, нашел фальшивую банкноту номиналом 5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции сразу начали розыск злоумышленника, который схитрил и оплатил свои покупки фальшивкой.
Благодаря слаженным действиям полицейских оперативно был найден и задержан 29-летний подозреваемый. В отделе полиции мужчина дал чистосердечное признание и рассказал, что он расплатился в торговом павильоне поддельной купюрой осознанно. Также было выяснено, что подозреваемый уже не раз пытался сбыть фальшивые пятитысячные банкноты на местных автозаправочных станциях.
Теперь мужчине грозит 4 года лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч рублей. Правда, его придётся выплачивать настоящими деньгами.