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Posted 18 ноября 2019, 01:55

Published 18 ноября 2019, 01:55

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

пятитысячные купюры

За покупку в магазине приморцу грозит четыре года тюрьмы

18 ноября 2019, 01:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi. пятитысячные купюры
Сюжет
Деньги
Житель Приморского края лишится свободы на четыре года из-за того, что в магазине Дальнегорска оплатил свои покупки фальшивой пятитысячной купюрой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В начале лета 2019 года в полицию с заявлением обратился предприниматель, который держит продуктовый магазин в Дальнегорске. Он рассказал, что, пересчитывая имеющиеся у него купюры, нашел фальшивую банкноту номиналом 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции сразу начали розыск злоумышленника, который схитрил и оплатил свои покупки фальшивкой.

Благодаря слаженным действиям полицейских оперативно был найден и задержан 29-летний подозреваемый. В отделе полиции мужчина дал чистосердечное признание и рассказал, что он расплатился в торговом павильоне поддельной купюрой осознанно. Также было выяснено, что подозреваемый уже не раз пытался сбыть фальшивые пятитысячные банкноты на местных автозаправочных станциях.

Теперь мужчине грозит 4 года лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч рублей. Правда, его придётся выплачивать настоящими деньгами.

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#Новости#Общество#Деньги#Фальшивки
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