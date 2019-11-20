И стонать нельзя? Россиян хотят штрафовать за громкие ночи

По данным «Известий», разработчики проекта предложили дополнить статью 14 документа, которая предусматривает ответственность за нарушение тишины в период с 23:00 до 07:00. А именно в случаях, если граждане будут издавать громкие звуки, либо использовать в это время звуковоспроизводящие устройства. Сумма штрафа в случае, если решение будет принято, для физических лиц составит от одной до трёх тысяч рублей.