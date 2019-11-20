И стонать нельзя? Россиян хотят штрафовать за громкие ночи

Posted 20 ноября 2019, 09:41
Published 20 ноября 2019, 09:41
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
По данным «Известий», разработчики проекта предложили дополнить статью 14 документа, которая предусматривает ответственность за нарушение тишины в период с 23:00 до 07:00. А именно в случаях, если граждане будут издавать громкие звуки, либо использовать в это время звуковоспроизводящие устройства. Сумма штрафа в случае, если решение будет принято, для физических лиц составит от одной до трёх тысяч рублей.
Однако в Совете Федерации отметили, что и в этой инициативе предусмотрены исключения. В список включены такие мероприятия, как нарушения тишины, связанные с пресечением правонарушений, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, проведением массовых и религиозных мероприятий.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что неоднократно за нарушение порядка были оштрафованы некоторые жители Владивостока. В частности, в районе улицы Верхнепортовая одна из жительниц краевого центра неоднократно устраивала скандалы в ночное время суток. В итоге, женщина заплатила штраф за постоянные «крики» в размере четырёх тысяч рублей.