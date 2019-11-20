Раненый студент Амурского колледжа остался жив благодаря девушке

Posted 20 ноября 2019, 09:27
Published 20 ноября 2019, 09:27
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
«В аудиторию, где находилась Кубышкина Дарья, забежал студент с огнестрельной раной. Среди паники, Дарья не растерялась и начала оказывать первую помощь потерпевшему: наложила жгут и перекрыла рану шарфом. Страх за жизнь другого человека оказался сильнее страха за собственную жизнь. Благодаря выдержке и грамотным действиям Дарьи, раненый выжил и смог дождаться помощи медиков», - сообщается на официальном сайте Амурского колледжа строительства и ЖКХ.
Известно, что Дарья учится на четвертом курсе колледжа, ее возраст – 19 лет. В настоящее время руководство учебного заведения рассматривает вопрос о награждении девушки.
Вместе с тем, в среду, 20 ноября, Министерство образования и науки Амурской области официально подтвердило информацию об отставке замминистра образования и директора колледжа строительства и ЖКХ. Так, руководитель учебного заведения, где произошла трагедия, Виктор Петухов уволен за «ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий». Заместитель министра образования и науки области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдел молодежной политики Олег Якутов написал заявление по собственному желанию.
Напомним, утром 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пронес в здание охотничье оружие, а затем расстрелял из него своих одногруппников. В результате один молодой человек погиб, ещё трое студентов (17, 19 и 20 лет) были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой. В качестве одной из версий случившегося назывался конфликт между студентами.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал охранника колледжа, в котором произошла стрельба: мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.