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Posted 20 ноября 2019, 09:27

Published 20 ноября 2019, 09:27

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Раненый студент Амурского колледжа остался жив благодаря девушке

20 ноября 2019, 09:27
Сюжет
Происшествие
Администрация Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства выразила благодарность своей студентке Дарье Кубышкиной: во время стрельбы в учебном заведении 14 ноября отважная девушка не растерялась и оказала первую помощь одному из раненых, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«В аудиторию, где находилась Кубышкина Дарья, забежал студент с огнестрельной раной. Среди паники, Дарья не растерялась и начала оказывать первую помощь потерпевшему: наложила жгут и перекрыла рану шарфом. Страх за жизнь другого человека оказался сильнее страха за собственную жизнь. Благодаря выдержке и грамотным действиям Дарьи, раненый выжил и смог дождаться помощи медиков», - сообщается на официальном сайте Амурского колледжа строительства и ЖКХ.

Известно, что Дарья учится на четвертом курсе колледжа, ее возраст – 19 лет. В настоящее время руководство учебного заведения рассматривает вопрос о награждении девушки.

Вместе с тем, в среду, 20 ноября, Министерство образования и науки Амурской области официально подтвердило информацию об отставке замминистра образования и директора колледжа строительства и ЖКХ. Так, руководитель учебного заведения, где произошла трагедия, Виктор Петухов уволен за «ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий». Заместитель министра образования и науки области, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдел молодежной политики Олег Якутов написал заявление по собственному желанию.

Напомним, утром 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пронес в здание охотничье оружие, а затем расстрелял из него своих одногруппников. В результате один молодой человек погиб, ещё трое студентов (17, 19 и 20 лет) были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой. В качестве одной из версий случившегося назывался конфликт между студентами.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал охранника колледжа, в котором произошла стрельба: мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

#Новости#Амурская область#Происшествие
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