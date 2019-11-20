Раненый студент Амурского колледжа остался жив благодаря девушке

Напомним, утром 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пронес в здание охотничье оружие, а затем расстрелял из него своих одногруппников. В результате один молодой человек погиб, ещё трое студентов (17, 19 и 20 лет) были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой. В качестве одной из версий случившегося назывался конфликт между студентами.