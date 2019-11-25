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Posted 25 ноября 2019, 11:34

Published 25 ноября 2019, 11:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

следственный комитет

Историей о полуголом мальчике на козырьке школы заинтересовался СК Приморья

25 ноября 2019, 11:34
Фото: Медиахолдинг1Mi. следственный комитет
Информацией о полураздетом школьнике Уссурийска, который чистил снег на карнизе школы, заинтересовались следователи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, в настоящее время ведомство проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Случай, произошедший в Уссурийске, вызвал широкий общественный резонанс. Историю о мальчике, который в легкой одежде счищает с козырька школы снег, вечером 25 ноября показали в новостных сюжетах центральных российских каналов.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», ролик об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ появился в социальной сети Instagram в блоге Марка Чернослива. Случившееся сразу заинтересовало приморских стражей порядка. Полицейские установили личности участников видеосъемки и опросили их. Выяснилось, что 22 ноября ученик 6 класса помогал своей родной тете, которая работает дворником в школе, убирать снег. При этом ребенок не захотел надевать зимнюю куртку, так как на улице, по его мнению, было очень тепло.

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