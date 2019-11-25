Историей о полуголом мальчике на козырьке школы заинтересовался СК Приморья

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», ролик об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ появился в социальной сети Instagram в блоге Марка Чернослива. Случившееся сразу заинтересовало приморских стражей порядка. Полицейские установили личности участников видеосъемки и опросили их. Выяснилось, что 22 ноября ученик 6 класса помогал своей родной тете, которая работает дворником в школе, убирать снег. При этом ребенок не захотел надевать зимнюю куртку, так как на улице, по его мнению, было очень тепло.