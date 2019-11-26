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Posted 26 ноября 2019, 07:19

Published 26 ноября 2019, 07:19

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

уголовное дело

Попался: на главу приморского поселения завели уголовное дело

26 ноября 2019, 07:19
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг 1Mi. уголовное дело
В Приморском крае возбуждено уголовное дело по 159 статье УК РФ в отношении главы поселения. Главу Тимофеевского сельского поселения Ольгинского района подозревают в покушении на мошенничество, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подробности дела корреспонденту агентства рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Приморью. Так, по версии следствия, в ноябре 2019 года подозреваемый, будучи главой поселения, ввёл в заблуждение местного жителя, который собирал лом чёрного металла. Глава предоставил приморцу ложную информацию о том, что извлекаемые с морского дна бухты Владимир в Японском море остова корпусов кораблей, принадлежат на праве собственности Тимофеевскому сельскому поселению, что значит, что без разрешения главы поселения ведение коммерческой деятельности, связанной с продажей черного металла, запрещено.

«Подозреваемый сообщил, что за выдачу разрешения и последующего покровительства, предприниматель должен передавать ему 50 процентов прибыли», — говорится в сообщении СК.

На прошлой неделе, 20 ноября, предприниматель передал подозреваемому 23 тысячи рублей, как половину прибыли. Стоит отметить, что гражданин действовал в рамках оперативно-розыскной деятельности под контролем правоохранительных органов.

Идёт расследование. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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