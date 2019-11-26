Попался: на главу приморского поселения завели уголовное дело

Подробности дела корреспонденту агентства рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Приморью. Так, по версии следствия, в ноябре 2019 года подозреваемый, будучи главой поселения, ввёл в заблуждение местного жителя, который собирал лом чёрного металла. Глава предоставил приморцу ложную информацию о том, что извлекаемые с морского дна бухты Владимир в Японском море остова корпусов кораблей, принадлежат на праве собственности Тимофеевскому сельскому поселению, что значит, что без разрешения главы поселения ведение коммерческой деятельности, связанной с продажей черного металла, запрещено.