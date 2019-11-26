Работникам здравоохранения Хабаровска разрешили приватизировать служебные квартиры

«Врачи и сейчас добросовестно исполняют свои обязанности в поликлиниках и родильных домах Хабаровска. Стаж работы многих из них велик — от 15 до 22 лет. Мэр Сергей Кравчук решил передать 16 служебных квартир, которые они занимают, в собственность докторам — теперь они смогут их приватизировать», — рассказала начальник отдела городского управления жилищного фонда и приватизации Светлана Пискун.