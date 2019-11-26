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Posted 26 ноября 2019, 04:37

Published 26 ноября 2019, 04:37

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

ключи от квартиры

Работникам здравоохранения Хабаровска разрешили приватизировать служебные квартиры

26 ноября 2019, 04:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi. ключи от квартиры
Из служебного жилья в собственные квартиры. Мэр Хабаровска разрешил работникам здравоохранения приватизировать занимаемые ими служебные квартиры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

16 врачей — сотрудников поликлиник и родильных домов — в период 2009–2011 годов получили муниципальное служебное жилье. В 2012 году, в соответствии с федеральном законом, Хабаровск передал полномочия по организации медицинской помощи на региональный уровень. Однако, договоры найма с работниками учреждений здравоохранения расторгнуты не были.

«Врачи и сейчас добросовестно исполняют свои обязанности в поликлиниках и родильных домах Хабаровска. Стаж работы многих из них велик — от 15 до 22 лет. Мэр Сергей Кравчук решил передать 16 служебных квартир, которые они занимают, в собственность докторам — теперь они смогут их приватизировать», — рассказала начальник отдела городского управления жилищного фонда и приватизации Светлана Пискун.

Постановление мэра Хабаровска о специализированном жилищном фонде уже вступило в силу.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Администрация Хабаровска
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