Работникам здравоохранения Хабаровска разрешили приватизировать служебные квартиры

Posted 26 ноября 2019, 04:37
Published 26 ноября 2019, 04:37
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
16 врачей — сотрудников поликлиник и родильных домов — в период 2009–2011 годов получили муниципальное служебное жилье. В 2012 году, в соответствии с федеральном законом, Хабаровск передал полномочия по организации медицинской помощи на региональный уровень. Однако, договоры найма с работниками учреждений здравоохранения расторгнуты не были.
«Врачи и сейчас добросовестно исполняют свои обязанности в поликлиниках и родильных домах Хабаровска. Стаж работы многих из них велик — от 15 до 22 лет. Мэр Сергей Кравчук решил передать 16 служебных квартир, которые они занимают, в собственность докторам — теперь они смогут их приватизировать», — рассказала начальник отдела городского управления жилищного фонда и приватизации Светлана Пискун.
Постановление мэра Хабаровска о специализированном жилищном фонде уже вступило в силу.