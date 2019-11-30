В «изумрудный город» иди: ситуация на парковке чуть не переросла в скандал в Приморье

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol125rus очевидцы опубликовали фотографию, где показана парковка в районе острова Русский. Судя по фотографии, некоторые автомобили были припаркованы в специально отведённых для этого местах. Однако дорогу им перекрыл другой автомобиль. Именно так решил поступить владелец транспортного средства. Не исключено, что в момент, когда водитель подъехал на парковку, места для него не нашлось.