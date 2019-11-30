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Posted 30 ноября 2019, 05:22

Published 30 ноября 2019, 05:22

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

колесо автомобиля

В «изумрудный город» иди: ситуация на парковке чуть не переросла в скандал в Приморье

30 ноября 2019, 05:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi . колесо автомобиля
Сюжет
Автомобиль
В районе острова Русский на парковке водитель решил припарковать свой автомобиль так, чтобы другие автомобили никак не смогли выехать. Причём транспортные средства стояли в «ячейках», как раз и предназначенных для парковки автомобилей. Водители были крайне возмущены, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol125rus очевидцы опубликовали фотографию, где показана парковка в районе острова Русский. Судя по фотографии, некоторые автомобили были припаркованы в специально отведённых для этого местах. Однако дорогу им перекрыл другой автомобиль. Именно так решил поступить владелец транспортного средства. Не исключено, что в момент, когда водитель подъехал на парковку, места для него не нашлось.

Водители, которые, скорее всего, стали «заложниками» на парковке, решили обратиться к мужчине в социальных сетях.

«Сигнализация не работает, телефон свой не оставил. Таким персонажам срочно нужно в „Изумрудный город“ (надеюсь, те, кто читал повесть, поймут, что я имею в виду). Выехать у меня получилось спустя час. И то потому, что покинул парковку соседний автомобиль», — рассказал очевидец произошедшего.

Другие подписчики оценили юмористические способности очевидца и пояснили, что якобы недобросовестного водителя нужно было наказать.

«Да наказал бы его. Вот действительно, не хватило тебе места, почему должны от этого страдать другие. „Изумрудный город“. это туда, куда отправились за мозгами», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье часто наказывали тех, кто, по мнению очевидцев, якобы неправильно парковал свои транспортные средства. Некоторые автомобили стояли прямо возле мусорных контейнеров. Посчитав, что это неправильно, приморцы скидывали свой мусор, не доходя до бака. А потом фотографии распространяли в социальных сетях.

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