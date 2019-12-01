Главный следователь России взял под контроль расследование по ДТП в Забайкалье

По данным на официальном сайте ведомства, Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных детального расследования всех обстоятельств смертельного ДТП. Главный следователь России намерен выяснить все причины аварии, повлекшей массовую гибель людей. Так, сотрудники правоохранительных органов детально изучат техническое состояние автобуса до трагедии. По требованию Бастрыкина все следственные действия будут проведены в предельно сжатые сроки, «чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности за гибель людей».