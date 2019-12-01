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Posted 1 декабря 2019, 11:14

Published 1 декабря 2019, 11:14

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

СК

Главный следователь России взял под контроль расследование по ДТП в Забайкалье

1 декабря 2019, 11:14
Фото: Медиахолдинг1Mi. СК
СК России взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Сретенском районе Забайкалья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным на официальном сайте ведомства, Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных детального расследования всех обстоятельств смертельного ДТП. Главный следователь России намерен выяснить все причины аварии, повлекшей массовую гибель людей. Так, сотрудники правоохранительных органов детально изучат техническое состояние автобуса до трагедии. По требованию Бастрыкина все следственные действия будут проведены в предельно сжатые сроки, «чтобы виновные лица не смогли уйти от ответственности за гибель людей».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», днем 1 декабря в районе 15 часов пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту «Чита–Сретенск», упал с моста через реку Куэнга в 60 км от города Сретенска.

По информации на официальном сайте Правительства Забайкальского края, на данный момент известно о 19 погибших, 21 человек получил различные травмы. На место происшествия ранее вылетело два вертолёта санавиации с бригадами медиков. К месту трагедии выехали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулёв, руководство краевого минздрава.

Напомним, ИП Сергея Пнёва, который занимался перевозками по маршруту Сретенск—Чита, неоднократно проверял Ространснадзор. Из 20 проверок в 8 были выявлены нарушения.

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#Новости#Забайкальский край
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