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Posted 3 декабря 2019, 06:08

Published 3 декабря 2019, 06:08

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Главный синоптик Приморья назвал дату следующего снега

3 декабря 2019, 06:08
Сюжет
Погода
Начальник Примгидромета Борис Кубай назвал ориентировочную дату следующих осадков. Причём, на юге края ожидается смешанная форма — дождь, переходящий в снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Непогода ожидается в связи с атмосферным фронтом, который будет проходить над краем.

По словам главного синоптика Приморского края Бориса Кубай, ближе к 11 декабря в регионе может пойти снег, а на побережье из-за потепления не исключён дождь, переходящий в снег.

«Но до 11 декабря ещё далеко, будем наблюдать и просчитывать варианты», — уточнил Борис Викторович.

Ранее РИА «Восток-Медиа» информировало читателей о том, что Борис Кубай пообещал Приморью невероятное потепление — не исключено, что температурный фон достигнет положительных значений. В частности, это может случиться на юге Приморья.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды
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