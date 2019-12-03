Главный синоптик Приморья назвал дату следующего снега

Posted 3 декабря 2019, 06:08
Published 3 декабря 2019, 06:08
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Непогода ожидается в связи с атмосферным фронтом, который будет проходить над краем.
По словам главного синоптика Приморского края Бориса Кубай, ближе к 11 декабря в регионе может пойти снег, а на побережье из-за потепления не исключён дождь, переходящий в снег.
«Но до 11 декабря ещё далеко, будем наблюдать и просчитывать варианты», — уточнил Борис Викторович.
Ранее РИА «Восток-Медиа» информировало читателей о том, что Борис Кубай пообещал Приморью невероятное потепление — не исключено, что температурный фон достигнет положительных значений. В частности, это может случиться на юге Приморья.