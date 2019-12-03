Картина дня в Приморье: потепление, грипп и план развития Русского

Вместе с зимой и похолоданием в Приморье пришел и их постоянный спутник – грипп. Факт того, что в край нагрянула опасная инфекция, подтверждён лабораторно. Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили РНК вируса гриппа В, также жителей края атакуют другие вирусные инфекции. Врачи просят приморцев тщательно мыть руки, хорошо проветривать помещения, чаще делать уборку и избегать мест массового скопления людей.