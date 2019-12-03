Картина дня в Приморье: потепление, грипп и план развития Русского

Posted 3 декабря 2019, 13:55
Published 3 декабря 2019, 13:55
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Не глобальное, но потепление
Жители края готовятся к морозам, обещанным синоптиками 4 и 5 декабря, и с надеждой ждут начала следующей недели: глава Примгидромета Борис Кубай уже предупредил приморцев о грядущем невероятном потеплении. Так, главный синоптик региона пообещал, что столбик термометра может даже подняться выше нулевой отметки.
Здесь будет остров-сад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и кабинет министров официально одобрили план развития острова Русский. Соответствующее распоряжение размещено во вторник, 3 декабря, на официальном сайте Правительства. Так, согласно плану, на острове планируется создать территорию опережающего развития, технопарк, построить вторую очередь кампуса ДВФУ и даже детский лагерь.
Грипп идет в атаку
Вместе с зимой и похолоданием в Приморье пришел и их постоянный спутник – грипп. Факт того, что в край нагрянула опасная инфекция, подтверждён лабораторно. Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили РНК вируса гриппа В, также жителей края атакуют другие вирусные инфекции. Врачи просят приморцев тщательно мыть руки, хорошо проветривать помещения, чаще делать уборку и избегать мест массового скопления людей.