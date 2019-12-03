Крыл матом: мужчина оскорбил полицейского в кафе Владивостока

Posted 3 декабря 2019, 11:47
Published 3 декабря 2019, 11:47
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, все произошло утром 27 ноября в одном из кафе Владивостока, расположенном на улице Русской.
50-летний мужчина в присутствии других людей обложил матом полицейского, который потребовал от него прекратить хулиганить. В отношении дебошира, подозреваемого в оскорблении представителя власти, было возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие, сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей случившегося. В ближайшее время мужчине может быть предъявлено обвинение.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», ранее другой житель Владивостока поплатится за то, что оскорбил сотрудников полиции, находящихся при исполнении.