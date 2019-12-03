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Posted 3 декабря 2019, 11:47

Published 3 декабря 2019, 11:47

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

полиция

Крыл матом: мужчина оскорбил полицейского в кафе Владивостока

3 декабря 2019, 11:47
Фото: Медиахолдинг1Mi. полиция
Житель Владивостока может дорого ответить за то, что ругался матом на сотрудника полиции: в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, все произошло утром 27 ноября в одном из кафе Владивостока, расположенном на улице Русской.

50-летний мужчина в присутствии других людей обложил матом полицейского, который потребовал от него прекратить хулиганить. В отношении дебошира, подозреваемого в оскорблении представителя власти, было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие, сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей случившегося. В ближайшее время мужчине может быть предъявлено обвинение.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», ранее другой житель Владивостока поплатится за то, что оскорбил сотрудников полиции, находящихся при исполнении.

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