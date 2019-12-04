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Posted 4 декабря 2019, 09:12

Published 4 декабря 2019, 09:12

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

машина

Любители дрифта во Владивостоке наказаны за жажду скорости

4 декабря 2019, 09:12
Фото: Медиахолдинг1Mi. машина
Во Владивостоке полиция всерьез взялась за любителей ночных гонок: за последний месяц пятеро стритрейсеров привлечены к административной ответственности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы краевого УМВД, некоторые водители в столице Приморья любят погонять на большой скорости по пустым улицам ночного Владивостока. При этом поклонники «ночного форсажа» часто пускают машины в занос, создавая тем самым шумовые эффекты и мешая спать добропорядочным жителям города.

«При поступлении информации о проведении дрифта инспекторами ДПС незамедлительно осуществляется выезд на место дорожно-транспортного происшествия и его оформление в установленном порядке», - сообщают в полиции.

Как подчеркнули стражи порядка, гонщики-нарушители покоя могут быть привлечены к административной ответственности, а в некоторых случаях даже лишиться солидной суммы или оказаться за решеткой. Так, при организованном скоплении автомашин, мешающем проезду автомобилей на дороге, предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток.

Только за последний месяц сотрудники ГИБДД Владивостока выявили и привлекли к административной ответственности пятерых любителей дрифта.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», недавно на кольце в районе фуникулёра во Владивостоке появились лежачие полицейские. Цель — остановить ночных гонщиков, устраивающих заезды по кольцу.

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