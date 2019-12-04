Любители дрифта во Владивостоке наказаны за жажду скорости

Как подчеркнули стражи порядка, гонщики-нарушители покоя могут быть привлечены к административной ответственности, а в некоторых случаях даже лишиться солидной суммы или оказаться за решеткой. Так, при организованном скоплении автомашин, мешающем проезду автомобилей на дороге, предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток.