Рыболовецкую шхуну в Приморье начнёт искать Тихоокеанский флот

Posted 4 декабря 2019, 05:23
Published 4 декабря 2019, 05:23
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту корреспонденту агентства пояснили, что к командующему ТОФ обратились представители ГУ МЧС России по региону с просьбой оказать содействие в поисках рыболовецкой шхуны «Муксун». К поискам будет привлечён спасательный буксир «Алатау».
Специалисты уже сделали предположения о том, что шхуна может находиться в районе острова Аскольд. Однако для того, чтобы убедиться в этом, им предстоит обследовать участок морского дна у мыса Сысоева. Как только подводные условия позволят, спасатели выйдут в указанное место и начнут его обследовать при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что рыболовецкая шхуна «Муксун» пропала во вторник, 12 ноября. На борту находились, предположительно, два человека. В этот же момент начались поиски шхуны, однако до сих пор о месте нахождения людей нет никакой информации.
Почти полтора месяца спасатели пытаются найти ещё шестерых приморцев. 26 октября они вышли на рыбалку, и до сегодняшнего дня об их судьбе данных нет.