vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2019, 05:23

Published 4 декабря 2019, 05:23

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

море

Рыболовецкую шхуну в Приморье начнёт искать Тихоокеанский флот

4 декабря 2019, 05:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi. море
До сих пор в Приморье не нашли пропавшую рыболовецкую шхуну «Муксун». К поискам присоединятся представители Тихоокеанского флота. Моряки привлекут спасательный буксир «Алатау». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту корреспонденту агентства пояснили, что к командующему ТОФ обратились представители ГУ МЧС России по региону с просьбой оказать содействие в поисках рыболовецкой шхуны «Муксун». К поискам будет привлечён спасательный буксир «Алатау».

Специалисты уже сделали предположения о том, что шхуна может находиться в районе острова Аскольд. Однако для того, чтобы убедиться в этом, им предстоит обследовать участок морского дна у мыса Сысоева. Как только подводные условия позволят, спасатели выйдут в указанное место и начнут его обследовать при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что рыболовецкая шхуна «Муксун» пропала во вторник, 12 ноября. На борту находились, предположительно, два человека. В этот же момент начались поиски шхуны, однако до сих пор о месте нахождения людей нет никакой информации.

Почти полтора месяца спасатели пытаются найти ещё шестерых приморцев. 26 октября они вышли на рыбалку, и до сегодняшнего дня об их судьбе данных нет.

Материалы по теме
Очередное ЧП в море. В Приморье пропала шхуна с людьми на бортуРовно месяц. Где вы? Всё, что известно о группе пропавших в Приморье рыбаков
#Новости#Общество#Владивосток#Поиски
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика