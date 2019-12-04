Рыболовецкую шхуну в Приморье начнёт искать Тихоокеанский флот

Специалисты уже сделали предположения о том, что шхуна может находиться в районе острова Аскольд. Однако для того, чтобы убедиться в этом, им предстоит обследовать участок морского дна у мыса Сысоева. Как только подводные условия позволят, спасатели выйдут в указанное место и начнут его обследовать при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.