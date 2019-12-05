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Posted 5 декабря 2019, 08:51

Published 5 декабря 2019, 08:51

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Снег и мороз: синоптики рассказали о нестабильной погоде на выходных в Приморье

5 декабря 2019, 08:51
Зима полностью вступила в свои права в Приморье. Особенно холодной выдалась середина недели – с трескучими морозами и северным ветром. Однако на выходных холод понемногу начнет отступать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы «Примгидромета», в субботу в крае местами пройдёт небольшой снег. В горных районах ночью по-прежнему будет очень холодно: до −24 °С, на побережье −7…−11 °С. А вот днём на большей территории края столбик термометра покажет −2…−8 °С. В ночь на воскресенье на край распространится гребень антициклона, осадки прекратятся. Морозы усилятся, и минимальные температуры станут на 2–6 градусов ниже, чем накануне. Но, как обещают синоптики, похолодание придет ненадолго — уже днём 8 декабря над Приморьем расположится ядро антициклона, и столбик термометра снова немного поднимется.

В дальневосточной столице в выходные дни осадки маловероятны. Днём в субботу температура воздуха во Владивостоке – до −5…−7 °С. В воскресенье станет на 1–2 градуса прохладней.

В начале новой рабочей недели, по прогнозам синоптиков, в крае станет еще теплее.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», глава "Примгидромета" Борис Кубай предупредил жителей Приморского края о невероятном потеплении — к концу первой декады декабря на юге края может установиться положительный температурный фон.

#Новости#Общество
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