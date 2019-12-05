Снег и мороз: синоптики рассказали о нестабильной погоде на выходных в Приморье

По данным пресс-службы «Примгидромета», в субботу в крае местами пройдёт небольшой снег. В горных районах ночью по-прежнему будет очень холодно: до −24 °С, на побережье −7…−11 °С. А вот днём на большей территории края столбик термометра покажет −2…−8 °С. В ночь на воскресенье на край распространится гребень антициклона, осадки прекратятся. Морозы усилятся, и минимальные температуры станут на 2–6 градусов ниже, чем накануне. Но, как обещают синоптики, похолодание придет ненадолго — уже днём 8 декабря над Приморьем расположится ядро антициклона, и столбик термометра снова немного поднимется.