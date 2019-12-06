Отечественные медицинские разработки догоняют мировые тренды

«То, что мы завозим из-за рубежа по медтехнике, не обкладывается НДС. А у наших производителей обкладывается. Мы уже с Минпромторгом предложения вносили о том, что надо выровнять по крайней мере позиции. НДС если мы платим, то должны платить и те, кто сюда идёт со своей продукцией на этот рынок»рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.