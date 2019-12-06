Отечественные медицинские разработки догоняют мировые тренды

Posted 6 декабря 2019, 01:10
Published 6 декабря 2019, 01:10
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Эксперты сообщают, что рынок медицинских изделий России растёт. По данным Минпромторга, в этом году объём рынка медизделий составляет 340 миллиардов рублей.75% рынка закрывают импортёры при том, что большая часть средств на это тратится из бюджета.
Самым большим сегментом этого рынка является медицинское оборудование. Среди неэлектронных товаров выделяются средства для реабилитации больных, инструменты для кардио и нейрохирургов, а также одноразовые шприцы.
«В последние годы идёт наращивание активное объёмов производимых внутри России. Задача сейчас достаточно амбициозная — не менее 40% медизделий мы должны производить сами к 2030 году»отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Завод «Красногвардеец», расположенный в Санкт-Петербурге, делает медицинские инструменты ещё со времён Петра Первого. При советской власти завод трудосутроил пять тысяч человек. Сегодня на предприятии трудятся 82 человека. Инструмент который производится здесь не меняется тридцать лет и постепенно теряет спрос.
Причина этого явления проста — технологический рост. Сегодня большая часть операций в России не полостные, а лапароскопические. Это значит, что хирург делает прокол, а не надрез. Через семь-восемь лет сшивающие аппараты канут в Лету, но завод не закроется, собственники готовятся перестроиться под медтехнику. Сейчас 80% выручки завода формируется из продажи наркозно-дыхательного оборудования.
Председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец» Виктор Антонов считает, что предприятие больше не может расти в направлении выпуска сшивающих инструментов, просто потому что нет рынка способного эти объёмы потреблять. Именно поэтому предприятие переходит на более серьёзный рынок наркозных аппаратов.
Здесь кроется ещё одна проблема отечественного рынка медицинских изделий — сложность регистрации новых изделий. Участники рынка сообщают, что это может стоить от одного года до десяти лет и тянуться несколько лет к ряду. Это очень плохо для рынка напрямую связанного с жизнью и здоровьем людей.
«Чтобы инновационная продукция появилась, цикл регистрации, конечно, было бы неплохо максимально сокращать. Потому что сегодня это инновационное оборудования. Завтра оно не очень инновационное, потому что его освоили многие. А послезавтра его освоил уже весь мир», — считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В 2013 году инженер Василий Хлебников начал изготавливать детские протезы. Позже он нашёл партнёра в Сколково и основал компанию «Моторика». Сам Василий отмечает, что из десяти человек, потерявших конечность, восемь отказываются от протеза из-за страха пред неприятием общества и несовершенства техники. В компании пытаются побороть эти страхи, производя функциональные и привлекательные протезы. Например на произведённый в «Сколково» протез можно нанести татуировку или встроить какие-то необходимые элементы, такие как модуль бесконтактой оплаты товаров. .
Тяговый протез кисти стоит 50 тысяч рублей. Но «Моторика» продаёт его только в комплексе, куда входит проектирование механизма под конкретного пользователя и работа врачей. В этом году «Моторика» выпустит четыреста протезов. Треть продукции производится для постоянных клиентов. Чаще всего для детей — протезы растут вместе с их обладателями. Сегодня «Моторика» готовится поставлять продукцию за рубеж.
«То, что мы завозим из-за рубежа по медтехнике, не обкладывается НДС. А у наших производителей обкладывается. Мы уже с Минпромторгом предложения вносили о том, что надо выровнять по крайней мере позиции. НДС если мы платим, то должны платить и те, кто сюда идёт со своей продукцией на этот рынок»рассказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Пока промышленные ведомства пытаются решить эту задачу, в Приморье подрастает поколение будущих медицинских инженеров. Уже сейчас на базе ДВФУ проектируются и создаются новые современные протезы, которые должны стать массовыми, более технически развитыми и дешёвыми. Например, студентка Школы биомедицины ДВФУ Полина Безрукавая с командой разрабатывает нейроинтерфейс для очувствления протезов. Новая технология позволит не только восстановить утраченную двигательную функцию руки, но и вернуть ей чувствительность. Для этого, предлагается вживлять в нерв электроды для стимуляции.
«Это очень перспективная разработка. Над решением задачи трудятся десятки лабораторий в мире, а сама технология предполагает большой спектр вариантов реализации. Команда студентов идет к своей цели. Уверен, не сбавляя темп, ребята довольно быстро выйдут на первые продажи», — отметил эксперт, сооснователь компании «Моторика» Василий Хлебников.