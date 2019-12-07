vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2019, 08:12

Published 7 декабря 2019, 08:12

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

снег

Картина дня в Приморье: задержание сотрудников ДПС, обыски и мёртвый тигрёнок

7 декабря 2019, 08:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi. снег
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре РИА «Восток-Медиа»

Задержание сотрудников ДПС

В сети появилась информация о том, что в Хорольском районе Приморья задержаны двое мужчин. Они являются сотрудниками ДПС. Позже информацию об этом прокомментировали в УМВД России по Приморскому краю. Оказалось, что задержанные являются инспекторами ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району. И их подозревают в получении взятки. На сегодняшний день организована служебная проверка.

Обыски

В telegram-каналах появилась информация о том, что якобы в департаменте лесного хозяйства Приморского края прошли обыски. Сотрудников ФСБ якобы заинтересовали несколько заместителей директора «лесного» департамента. Авторы в каналах утверждают, что якобы не исключено, что после обысков, если они действительно произошли, могут быть возбуждены уголовные дела. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Мёртвый тигрёнок

В Спасском районе Приморья сотрудники центра «Амурский тигр» нашли мёртвого тигрёнка. Недалеко от места обнаружения трупа они заметили двух браконьеров. Сейчас специалисты проверяют их возможную причастность к убийству тигрёнка. По словам директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, нужно не только выяснить, кто убил тигрёнка, но и состояние здоровья тигрицы, которая потеряла малыша.

Материалы по теме
Тёплую и снежную погоду пообещали приморцам синоптикиПогоня в одном из районов Приморья закончилась стрельбойВас просили не выходить на лёд: рыбаки сильно помешали владивостокцам
#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика