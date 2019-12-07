Картина дня в Приморье: задержание сотрудников ДПС, обыски и мёртвый тигрёнок

В telegram-каналах появилась информация о том, что якобы в департаменте лесного хозяйства Приморского края прошли обыски. Сотрудников ФСБ якобы заинтересовали несколько заместителей директора «лесного» департамента. Авторы в каналах утверждают, что якобы не исключено, что после обысков, если они действительно произошли, могут быть возбуждены уголовные дела. Однако официального подтверждения этой информации нет.