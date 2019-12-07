Картина дня в Приморье: задержание сотрудников ДПС, обыски и мёртвый тигрёнок

Posted 7 декабря 2019, 08:12
Published 7 декабря 2019, 08:12
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Задержание сотрудников ДПС
В сети появилась информация о том, что в Хорольском районе Приморья задержаны двое мужчин. Они являются сотрудниками ДПС. Позже информацию об этом прокомментировали в УМВД России по Приморскому краю. Оказалось, что задержанные являются инспекторами ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району. И их подозревают в получении взятки. На сегодняшний день организована служебная проверка.
Обыски
В telegram-каналах появилась информация о том, что якобы в департаменте лесного хозяйства Приморского края прошли обыски. Сотрудников ФСБ якобы заинтересовали несколько заместителей директора «лесного» департамента. Авторы в каналах утверждают, что якобы не исключено, что после обысков, если они действительно произошли, могут быть возбуждены уголовные дела. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Мёртвый тигрёнок
В Спасском районе Приморья сотрудники центра «Амурский тигр» нашли мёртвого тигрёнка. Недалеко от места обнаружения трупа они заметили двух браконьеров. Сейчас специалисты проверяют их возможную причастность к убийству тигрёнка. По словам директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, нужно не только выяснить, кто убил тигрёнка, но и состояние здоровья тигрицы, которая потеряла малыша.