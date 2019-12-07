В Следственном комитете Приморья рассказали, за что сотрудники ДПС получили взятку

В СК РФ по Приморью корреспонденту агентства пояснили, что, скорее всего, инспекторы ДПС в один момент на дороге остановили мужчину, у которого не было водительского удостоверения. И для того, чтобы его не привлекли к административной ответственности, мужчина, возможно, предложил инспекторам взятку в размере 15 тысяч рублей. И они якобы согласились, взяли деньги и отпустили мужчину. По информации ведомства, одного из инспекторов задержали, однако, судя по кадрам видеонаблюдения, где было показано задержание мужчин, их было два. О судьбе второго инспектора информации нет.