В Следственном комитете Приморья рассказали, за что сотрудники ДПС получили взятку

Posted 7 декабря 2019, 08:59
Published 7 декабря 2019, 08:59
Modified 31 августа 2022, 20:12
Updated 31 августа 2022, 20:12
В СК РФ по Приморью корреспонденту агентства пояснили, что, скорее всего, инспекторы ДПС в один момент на дороге остановили мужчину, у которого не было водительского удостоверения. И для того, чтобы его не привлекли к административной ответственности, мужчина, возможно, предложил инспекторам взятку в размере 15 тысяч рублей. И они якобы согласились, взяли деньги и отпустили мужчину. По информации ведомства, одного из инспекторов задержали, однако, судя по кадрам видеонаблюдения, где было показано задержание мужчин, их было два. О судьбе второго инспектора информации нет.
В отношении сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. В случае, если их вина будет полностью доказана, они могут лишиться своих должностей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о задержании инспекторов ДПС. Кадры с места событий распространили пользователи в социальных сетях.