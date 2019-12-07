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Posted 7 декабря 2019, 08:59

Published 7 декабря 2019, 08:59

Modified 31 августа 2022, 20:12

Updated 31 августа 2022, 20:12

СК РФ

В Следственном комитете Приморья рассказали, за что сотрудники ДПС получили взятку

7 декабря 2019, 08:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi. СК РФ
Сюжет
Уголовное дело
В Следственном комитете РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов ГИБДД в Хорольском районе Приморья. По версии следствия, они получили взятку в сумме 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В СК РФ по Приморью корреспонденту агентства пояснили, что, скорее всего, инспекторы ДПС в один момент на дороге остановили мужчину, у которого не было водительского удостоверения. И для того, чтобы его не привлекли к административной ответственности, мужчина, возможно, предложил инспекторам взятку в размере 15 тысяч рублей. И они якобы согласились, взяли деньги и отпустили мужчину. По информации ведомства, одного из инспекторов задержали, однако, судя по кадрам видеонаблюдения, где было показано задержание мужчин, их было два. О судьбе второго инспектора информации нет.

В отношении сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. В случае, если их вина будет полностью доказана, они могут лишиться своих должностей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о задержании инспекторов ДПС. Кадры с места событий распространили пользователи в социальных сетях.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#ДПС
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