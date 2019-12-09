Свиноты: рыбаки взбесили жителей Приморья

«Паразиты», «Так это свиньи паслись под названием рыбачки», «А зачем за собой убирать? Море все поглотит, они так считают?!!!!!!!», «Свиноты», «Уже и там дворники нужны», «Эти хрюни начнут строчить посты, когда приедут летом, что все пляжи грязные, за полгода забудут, как на рыбалке побывали», «Местные не свинячат, это все приезжие», «Эталон грязи теперь не свиньи, а люди. Никто из животных так не может нагадить. Зато все хотят жить в красоте и блаженстве», «Неужели пакет для мусора — это проблема», «Тоже бесят такие», — реакция пользователей соцсетей.