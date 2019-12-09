Свиноты: рыбаки взбесили жителей Приморья

Posted 9 декабря 2019, 01:00
Published 9 декабря 2019, 01:00
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Снимок последствий рыбалки в одном из районов края появился в группе dps.control.
«Рыбаки посидели и бросили (насвинячили) на синих гаражах в Тавричанке», — говорится в сообщении очевидцев.
Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать. Стоит отметить, что возмущению жителей региона не было предела.
«Паразиты», «Так это свиньи паслись под названием рыбачки», «А зачем за собой убирать? Море все поглотит, они так считают?!!!!!!!», «Свиноты», «Уже и там дворники нужны», «Эти хрюни начнут строчить посты, когда приедут летом, что все пляжи грязные, за полгода забудут, как на рыбалке побывали», «Местные не свинячат, это все приезжие», «Эталон грязи теперь не свиньи, а люди. Никто из животных так не может нагадить. Зато все хотят жить в красоте и блаженстве», «Неужели пакет для мусора — это проблема», «Тоже бесят такие», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что спасатели и синоптики рекомендовали не выходить на лёд до января. Но тщетно — любители корюшки давно пробуют лёд.