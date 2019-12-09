Владивостоку достанется: синоптики пообещали снег и гололед

Специалисты готовят приморцев к тому, что легкой поземкой дело не ограничится. Так, по данным «Примгидромета», в среду, 11 декабря, на Японское море выйдет циклон, который вызовет на юге Приморья снег, местами сильный. Достанется и Владивостоку, где синоптики обещают интенсивные осадки и гололедицу на дорогах. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной: столбик термометра в столице края не опустится ниже −4 °C.