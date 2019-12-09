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Posted 9 декабря 2019, 10:48

Published 9 декабря 2019, 10:48

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

снег

Владивостоку достанется: синоптики пообещали снег и гололед

9 декабря 2019, 10:48
Фото: Медиахолдинг1Mi. снег
Похоже, что природа с лихвой компенсирует бесснежную зиму прошлого года: очередные осадки в середине этой недели пообещали синоптики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Специалисты готовят приморцев к тому, что легкой поземкой дело не ограничится. Так, по данным «Примгидромета», в среду, 11 декабря, на Японское море выйдет циклон, который вызовет на юге Приморья снег, местами сильный. Достанется и Владивостоку, где синоптики обещают интенсивные осадки и гололедицу на дорогах. При этом температура воздуха будет достаточно комфортной: столбик термометра в столице края не опустится ниже −4 °C.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», 10 декабря во Владивостоке также возможен мокрый снег: он начнётся в приморской столице в ночь на вторник и продолжится днём, возможны гололёдные явления.

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