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Posted 10 декабря 2019, 23:47

Published 10 декабря 2019, 23:47

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

снег

Ещё летят и бьются. Под Владивостоком 18 машин попали в снежное ДТП

10 декабря 2019, 23:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi. снег
Сюжет
Ограничение движения
Пользователи соцсетей рассказали о том, что в пригороде Владивостока произошло ДТП с участием 18 автомобилей. Наблюдатели пояснили, что по объездной трассе в районе Де-Фриза движение якобы перекрыто, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Об аварии рассказали пользователи в социальной сети Instagram в паблике revizor_vdk. Очевидцы рассказали о том, что якобы движение по объездной трассе в очередной раз перекрыли из-за ДТП с участием почти 20 транспортных средств.

«Машины ещё летят и бьются», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

Пока доподлинно неизвестно, действительно ли перекрыта трасса. И сколько автомобилей пострадали в ДТП.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что с самого утра во Владивостоке идёт снег. Некоторые водители стоят в пробке, а люди с опозданием добираются до работы.

Кстати, в пригороде Владивостока часто перекрывают движение во время непогоды. Аналогичная история произошла в середине ноября текущего года. Из-за сильного снегопада трассу перекрыли. Была она закрыта и в летнее время, когда во время непогоды произошло ДТП с участием почти 30 транспортных средств.

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#Новости#Владивосток#Ограничение движения#ДТП
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