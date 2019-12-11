Ещё летят и бьются. Под Владивостоком 18 машин попали в снежное ДТП

Posted 10 декабря 2019, 23:47
Published 10 декабря 2019, 23:47
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Об аварии рассказали пользователи в социальной сети Instagram в паблике revizor_vdk. Очевидцы рассказали о том, что якобы движение по объездной трассе в очередной раз перекрыли из-за ДТП с участием почти 20 транспортных средств.
«Машины ещё летят и бьются», — рассказали очевидцы в социальных сетях.
Пока доподлинно неизвестно, действительно ли перекрыта трасса. И сколько автомобилей пострадали в ДТП.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что с самого утра во Владивостоке идёт снег. Некоторые водители стоят в пробке, а люди с опозданием добираются до работы.
Кстати, в пригороде Владивостока часто перекрывают движение во время непогоды. Аналогичная история произошла в середине ноября текущего года. Из-за сильного снегопада трассу перекрыли. Была она закрыта и в летнее время, когда во время непогоды произошло ДТП с участием почти 30 транспортных средств.