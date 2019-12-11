Ещё летят и бьются. Под Владивостоком 18 машин попали в снежное ДТП

Кстати, в пригороде Владивостока часто перекрывают движение во время непогоды. Аналогичная история произошла в середине ноября текущего года. Из-за сильного снегопада трассу перекрыли. Была она закрыта и в летнее время, когда во время непогоды произошло ДТП с участием почти 30 транспортных средств.