В ГИБДД прокомментировали перекрытие объездной трассы в Приморье

В Госавтоинспекции региона корреспонденту агентства рассказали о том, что для всех видов транспортных средств от 0 до 14 километра автодороги от посёлка Новый до Седанки в сторону Владивостока движение ограничено. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность во время сильного снегопада. Кроме того, в столице Дальнего Востока вводятся ограничения для движения большегрузных транспортных средств по дорогам города.