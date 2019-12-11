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Posted 11 декабря 2019, 00:30

Published 11 декабря 2019, 00:30

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

ГИБДД

В ГИБДД прокомментировали перекрытие объездной трассы в Приморье

11 декабря 2019, 00:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi. ГИБДД
Сюжет
Ограничение движения
В ГИБДД рассказали о том, что объездная трасса в пригороде Владивостока перекрыта. Однако до какого времени будут длиться ограничения — неизвестно. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Госавтоинспекции региона корреспонденту агентства рассказали о том, что для всех видов транспортных средств от 0 до 14 километра автодороги от посёлка Новый до Седанки в сторону Владивостока движение ограничено. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность во время сильного снегопада. Кроме того, в столице Дальнего Востока вводятся ограничения для движения большегрузных транспортных средств по дорогам города.

В Госавтоинспекции не уточнили, до какого времени будут длиться ограничения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что изначально о перекрытии трассы рассказали пользователи соцсетей. Они считают, что движения якобы ограничено из-за того, что на участке дороги, по их версии, произошло ДТП с участием 18 автомобилей. В официальной информации, которую предоставили в Госавтоинспекции, об этом ничего не сказано.

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#Новости#Общество#Владивосток#Ограничение движения
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