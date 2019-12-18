Главарь-иностранец, бывшие полицейский и зэк. В Приморье судят жестокую ОПГ

Лидером ОПГ оказался 40-летний мужчина, не имеющий гражданства Российской Федерации. Вместе со своим приятелем, с которым он познакомился в местах лишения свободы, и еще одним членом банды, бывшим полицейским, мужчина нападал на людей. Преступники проникали к приморцам в дома, связывали их, угрожали пистолетом и ножами, а затем похищали деньги и ценности. В настоящее время расследование уголовного дела закончено, в ближайшее время мужчины предстанут перед судом.