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Posted 18 декабря 2019, 11:52

Published 18 декабря 2019, 11:52

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Главарь-иностранец, бывшие полицейский и зэк. В Приморье судят жестокую ОПГ

18 декабря 2019, 11:52
Сюжет
Происшествие
В Приморье перед судом предстанут члены вооруженной банды, в состав которой входили иностранец, бывшие полицейский и зэк. Мужчины обвиняются в нападениях на жителей края с применением оружия и похищении более 7 млн рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю, банда орудовала в Надеждинском, Партизанском районах и Находке.

Лидером ОПГ оказался 40-летний мужчина, не имеющий гражданства Российской Федерации. Вместе со своим приятелем, с которым он познакомился в местах лишения свободы, и еще одним членом банды, бывшим полицейским, мужчина нападал на людей. Преступники проникали к приморцам в дома, связывали их, угрожали пистолетом и ножами, а затем похищали деньги и ценности. В настоящее время расследование уголовного дела закончено, в ближайшее время мужчины предстанут перед судом.

Ранее РИА "Восток-Медиа" сообщало, что в Приморье мужчина признан виновным в разбойном нападении на цветочный магазин.

#Новости#Происшествие
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