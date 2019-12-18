Строителей объектов саммита АТЭС-2012 «пристраивают» по колониям

Общее для этих уголовных дел, резонансных в Приморье в том, что ход расследования в обоих случаях контролировался Генеральной прокуратурой РФ. Хотя ни в одном из этих дел не затрагивались интересы государства, не фигурировали средства госбюджета, а потерпевшими были признаны в одном случае ЗАО ТМК, подконтрольное самому подсудимому Виктору Гребневу на момент инкриминируемых ему деяний, а в другом – МУПВ «Дороги Владивостока», также подчиненное подсудимому Игорю Пушкареву. И в обоих случаях юристы затрудняются объяснить с позиций законности рвение Генпрокуратуры, добивавшейся максимального срока наказаний подсудимым, а в случае Игоря Пушкарева еще и заявившей иск о взыскании с него суммы свыше трех миллиардов рублей.