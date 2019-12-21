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Posted 21 декабря 2019, 08:36

Published 21 декабря 2019, 08:36

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

отключение воды

Массовые отключения холодной воды снова ждут жителей Владивостока

21 декабря 2019, 08:36
Фото: Медиахолдинг1Mi. отключение воды
В начале новой рабочей недели жителей Владивостока снова ждут массовые отключения от холодного водоснабжения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Примводоканала», 24 декабря запасаться водой придется жителям улицы Овчинникова. С утра и до 13 часов воды не будет в домах под номерами 26, 26а и 28.

25 декабря отключения ждут жителей сразу одиннадцати улиц города, причем воды здесь не будет с 9 утра и до 20 часов вечера. От холодного водоснабжения отключат дома по следующим адресам: улицы Гайдара и Дунаевского (полностью), Карла Маркса, 7-19, 8-14, Кулибина (полностью), Курчатова, 1-23, 10-24, Лермонтова, 56-60, 57-69/1, а также Лиманная, Порт-Артурская, 1-21, 2-20, Путятинская, Рокоссовского, Чичерина, 1-3, 4-10.

Причиной массовых отключений в «Примводоканале» назвали ремонтные работы.

Как ранее сообщало РИА "Восток-Медиа", масштабные отключения холодной воды прошли и на этой неделе. 18 декабря без холодного водоснабжения остались жители центральной части города, а также Первореченского района Владивостока.

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