Массовые отключения холодной воды снова ждут жителей Владивостока

Posted 21 декабря 2019, 08:36
Published 21 декабря 2019, 08:36
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным «Примводоканала», 24 декабря запасаться водой придется жителям улицы Овчинникова. С утра и до 13 часов воды не будет в домах под номерами 26, 26а и 28.
25 декабря отключения ждут жителей сразу одиннадцати улиц города, причем воды здесь не будет с 9 утра и до 20 часов вечера. От холодного водоснабжения отключат дома по следующим адресам: улицы Гайдара и Дунаевского (полностью), Карла Маркса, 7-19, 8-14, Кулибина (полностью), Курчатова, 1-23, 10-24, Лермонтова, 56-60, 57-69/1, а также Лиманная, Порт-Артурская, 1-21, 2-20, Путятинская, Рокоссовского, Чичерина, 1-3, 4-10.
Причиной массовых отключений в «Примводоканале» назвали ремонтные работы.
Как ранее сообщало РИА "Восток-Медиа", масштабные отключения холодной воды прошли и на этой неделе. 18 декабря без холодного водоснабжения остались жители центральной части города, а также Первореченского района Владивостока.