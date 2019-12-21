Массовые отключения холодной воды снова ждут жителей Владивостока

25 декабря отключения ждут жителей сразу одиннадцати улиц города, причем воды здесь не будет с 9 утра и до 20 часов вечера. От холодного водоснабжения отключат дома по следующим адресам: улицы Гайдара и Дунаевского (полностью), Карла Маркса, 7-19, 8-14, Кулибина (полностью), Курчатова, 1-23, 10-24, Лермонтова, 56-60, 57-69/1, а также Лиманная, Порт-Артурская, 1-21, 2-20, Путятинская, Рокоссовского, Чичерина, 1-3, 4-10.