Антон Скорик: пострадавшим клиентам «Эталона» надо отдать деньги, виновных — наказать

— По условиям сделки, до конца августа 2019 года покупатели брали на себя обязательства перевести мои личные поручительства перед кредиторами компании на себя, предоставив необходимые залоги. На мои неоднократные запросы о том, сделано ли это, я не получал ответов с августа. А в октябре мне пришло уведомление из банка, что компания допустила просрочку и банк требует досрочного гашения данного кредита. Обеспечением по нему являлось моё личное имущество. Кроме того, я был так же поручителем, как физическое лицо, не имея уже отношения к предприятию. В результате мне пришлось погасить порядка 13 миллионов этого кредита.