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Posted 24 декабря 2019, 10:32

Published 24 декабря 2019, 10:32

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Эксперты заявили о росте цен в 2020 году

Эксперты заявили о росте цен в 2020 году

24 декабря 2019, 10:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В предстоящем 2020 году жителей России ожидает множество не самых приятных сюрпризов. Речь идет о подорожании вина и водки, а также росте цен на новые машины из-за пересмотра позиций по ставкам утильсбора.

Так, с 1 января будут увеличены акцизы на вино, что вызовет повышение стоимости алкогольных напитков, сообщает news.ru. Теперь винный акциз составит 31 рубль за 1 литр, и он будет последовательно расти на 1 рубль в 2021-м и 2022-м годах. При этом акциз на шампанское составит 40 рублей в 2020-м, 41 рубль — в 2021-м и 43 рубля — в 2022-м.

Кроме этого ожидается, что рост ставки утилизационного сбора на транспортные средства достигнет 46,1% для автомобилей с объемом двигателя до одного литра и 145% — для ТС с двигателем объемом от 3,5 литра. Наиболее массовый сегмент в нашей стране — 1–2-литровые авто — ожидает увеличение утильсбора на 112,4%, а ставка для транспортных средств массой 12–20 тонн повысится на 18,6%.

При этом в отношении автомобилей, которые ввозятся для личного пользования, ставки останутся на прежнем уровне.

Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился с 1 января следующего года прекратить действие законов, принятых в эпоху СССР и РСФСР. Во многом это касается действовавших ранее санитарных норм, а также правил контроля за производством и декрета Совнаркома СССР о 8-часовом рабочем дне.

Кроме всего, с 2020-го года введут пошлины на купленный товар на сумму от 200 евро. Ранее этот порог был установлен в границах 500 евро. Ставка пошлины сократится до 15% от цены покупки с текущих 30%.

#Новости#Общество
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