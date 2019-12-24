Эксперты заявили о росте цен в 2020 году

Так, с 1 января будут увеличены акцизы на вино, что вызовет повышение стоимости алкогольных напитков, сообщает news.ru. Теперь винный акциз составит 31 рубль за 1 литр, и он будет последовательно расти на 1 рубль в 2021-м и 2022-м годах. При этом акциз на шампанское составит 40 рублей в 2020-м, 41 рубль — в 2021-м и 43 рубля — в 2022-м.